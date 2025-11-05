РИОСВ - Търново: Няма аварии и замърсяване от работата на завода за дървесни плоскости

Не са установени аварии в работата на „Кроношпан" и превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух във Велико Търново след проверката късно снощи. Това съобщиха на сайта си от РИОСВ – Велико Търново.

Множество граждански сигнали до екологичната инспекция и до община Велико Търново за обилни пушеци от завода на "Кроношпан" предизвика среднощен разговор между кмета на Велико Търново Даниел Панов и министъра на екологията Манол Генов, съобщи на "Фейсбук" страницата си кметът и настоя лично директорът на РИОСВ да направи проверка на производствените площадки на завода за преработка на дървесина.

Извършена е проверка на „Кроношпан България" ЕООД и обход на гр. Велико Търново по квартали, след постъпили сигнали на граждани за разпространението на пушек и миризми от дейността на инсталация за производство на дървесни плоскости вечерта на 04.11.2025 г. Не е установено разпространение на миризми, характерни за производството на „Кроношпан България" ЕООД.

Анализ на данните от автоматичната измервателна станция (АИС) за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в ЦДГ ,,Рада Войвода" в кв. ,,Чолаковци", не са установили превишение на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10) и формалдехид.

При извършена проверка на територията на инсталацията на „Кроношпан България" ЕООД е установено, че линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е в работен режим, а линията за производство на плочи от дървесни влакна (MDF) е в процес на въвеждане след проведена профилактика. Към линия за производство на плочи от дървесни влакна работи съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW (котел Винке), като сушилнята към линията е в процес на пускане и настройка. Преса към линия за производство на МДФ не работи по време на проверката. На площадката не са възниквали аварийни ситуации, уведомяват от еко инспекцията.

Информацията за регистрираните осреднени половинчасови стойности по показател Общ органичен въглерод от системите за непрекъснато измерване на емисиите в атмосферния въздух за три изпускащи устройства за 04 и 05.11.2025 г. не показва превишения на нормите за допустими емисии, определени с Комплексното разрешително № 570-Н0/2018 г. на дружеството. Пречиствателните съоръжения към всички източници на емисии работят в оптимален режим, като няма установени отклонения от показателите, гарантиращи тяхната нормална работа.

От експерти на РИОСВ – Велико Търново е извършен обход на гр. Велико Търново по квартали в часовия диапазон от 22:10 ч. на 04.11.2025 г. до 01:00 ч. на 05.11.2025 г., както следва: ул. „Дълга лъка" – по протежение на улицата, успоредно на площадката на „Кроношпан България" ЕООД, улици в кварталите „Чолаковци", „Бузлуджа", „Зона Б"; „Картала", „Акация" и „Колю Фичето", централна градска част – по протежение на ул. „Васил Левски" и бул. „България".

