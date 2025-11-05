Меглена Плугчиева: Интересът към България като дестинация за SPA и medical SPA туризъм расте

Тя похвали работата на "правителството и в частност на вицепремиера Томислав Дончев" за работата им по ПВУ

Интересът към България като дестинация за SPA и medical SPA туризъм е растящ. Това показват всичките тези форуми, които организирахме благодарение на Министерството на туризма в Германия и Австрия. Това каза за БНР д-р Меглена Плугчиева - посланик на Българския съюз по балнеология и спа туризъм.

"Информацията, която получаваме от потенциални бъдещи партньори, е, че не е достатъчна рекламата, не е достатъчна информацията за България. В това отношение препоръките са да бъдем много по-проактивни. Другият важен въпрос, който се поставя, е за достъпността, защото ако до близките на Германия и Австрия държави се пътува и с автомобил, то до България повечето от туристите идват със самолети. Затова е изключително важна авиационната свързаност на страната ни и в това отношение е препоръката към държавата, тези неща да бъдат развити. В Европа има все повече специализирани туроператори, които предлагат именно балнеоложки и SPA услуги", коментира Плугчиева в предаването "Преди всички" по "Хоризонт".

"Това е тенденцията - в посока инвестиция в здраве чрез профилактика и превенция и така се гледа на балнеоложки и спа туризъм в Европа. Това бяха и основните заключения от конгреса на Европейската асоциация по балнеология и SPA туризъм. На балнеоложкия и SPA туризъм би трябвало да се гледа като на инвестиция в здравето, инвестиция в част от икономическата политика на дадена страна, защото това гарантира работна ръка, без заболявания. У нас се оказва, че го няма този акцент и фокус върху профилактика и превенция, а има повече, както е с програмите на НОИ - за следболнично лечение, следболнична терапия. Посоката, трендът в Европа, е да не се стига до болница, до лечение, а да се инвестира именно в балнеология, а и даване на възможности, подпомагане на гражданите в това отношение. Особено водещи са Германия, Австрия, Люксембург и много други".

Все повече вниманието е насочено към профилактиката и превенцията и затова здравният и балнеоложки и SPA туризъм става все по-атрактивен и търсен и подпомаган като политика от държавите-членки. Предимство на България е, че у нас СПА туризмът може да бъде съчетан с културен, исторически, морски и дори ски-туризъм. Покриващи Европа застрахователни компании, които имат и свои поделения в България, препоръчват да се предлагат такива пакети за профилактика за здраве и в България, на българските граждани.

Където се развива такъв туризъм, "това дава възможност за устойчиво икономическо развитие, за запазване на работни места, за развитие на тези малки населени места, които ние имаме", коментира Плугчиева.

Тя даде позитивна оценка за работата на "правителството и в частност на вицепремиера Томислав Дончев" за работата им по ПВУ, с която са били спасени максимално много средства. Тя изтъкна, че са били селектирани именно проектите, които могат реално да бъдат изпълнени.

Плугчиева не е променила мнението си, че България се присъединява към Еврозоната в неподходящ момент:

"Само преди няколко дни бившият министър на финансите Дянков, сега председател на Фискалния съвет, потвърди точно това, което аз казах преди няколко месеца - че Еврозоната, за съжаление, е в много голяма задлъжнялост. Тези кредити трябва да се обслужват и, като се обслужват тези кредити, те изяждат националните бюджети".

България трябва да продължи да се придържа към финансова стабилност, категорична е тя.