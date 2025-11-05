Засилени полицейски проверки ще прави МВР - Пловдив при акция "Зима"

В периода 15 ноември - 1 март е задължително гумите да са подходящи за зимни условия

Превантивната акция на МВР "Зима" започна на 1 ноември и е свързана с безопасността на движението по пътищата през студенти месеци. Тя е разделена на три последователни етапа по 10 дни. Органите на реда стриктно ще следят за спазването на всички изисквания по време на зимните месеци, съобщават от МВР.

От 1 до 10 ноември кампанията обръща внимание на водачите на двуколесни превозни средства, индивидуални превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга. Акцент в проверките се поставя върху наличието на необходимото оборудване, изправността на светлинните и светлоотразителни системи, спазването на въведените ограничения.

Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя" е от 11 до 20 ноември и се фокусира върху поведението на тези две групи участници в движението. Същевременно водачите ще се следят за отдаване на предимство на пешеходците.

Кампания „Безопасно шофиране през зимата" - от 21 до 30 ноември е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на водачите и пътниците.

По данни на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР – Пловдив през ноември м.г. на обслужваната територия са настъпили 227 пътнотранспортни произшествия с 52-ма пострадали и 7 загинали участници. За констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата са били съставени 1606 акта и 10170 глоби с фиш. Заловени са 40 неправоспособни водачи. Отчетени са били 46 положителни проби за употреба на алкохол и 8 - за употреба на наркотични вещества.

В периода 15 ноември – 1 март е задължително гумите да са подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

"Не шофирайте след употреба на алкохол. Управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества е престъпление. Съобразявайте поведението си като водач при дъжд, снеговалеж, мъгла, поледица и аквапланинги.

Спазвайте въведените ограничения – на скоростта, на движение в определена посока и на определени категории пътни превозни средства", апелират от МВР - Пловдив.