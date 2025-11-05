ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Добричко проверяват има ли достатъчно шофьори за...

Първият нов влак на столичното метро пристигна в София

2032
КАДЪР: Фейсбук/Škoda Group

Първият нов влак на столичното метро вече пристигна в София.

Той ще бъде официално представен на 21 ноември от кмета Васил Терзиев.

Вторият влак е приет в завода на производителя и се очаква да пристигне у нас.

Последните мотриси ще бъдат доставени у нас през май 2026г. Договорът с чешката компания е на стойност 134 млн. лв. без ДДС, пише trinmo. 

Първият нов влак ще бъде подложен на серия от изпитания и чак след това въведен в експлоатация. 

Според договора, сключен през юли 2024 г., "Шкода" трябва да достави 8 четиривагонни метровлака, които ще могат да се движат заедно със съществуващите влакове по линии първа, втора и четвърта на столичното метро.

Стойността на влаковете, съгласно проведената открита обществена поръчка, възлиза на 68,5 млн. евро. Очаква се осемте метровлака да бъдат въведени в експлоатация до 2026 година.

КАДЪР: Фейсбук/Škoda Group

