Първият нов влак на столичното метро пристигна в София

Първият нов влак на столичното метро вече пристигна в София.

Той ще бъде официално представен на 21 ноември от кмета Васил Терзиев.

Вторият влак е приет в завода на производителя и се очаква да пристигне у нас.

Последните мотриси ще бъдат доставени у нас през май 2026г. Договорът с чешката компания е на стойност 134 млн. лв. без ДДС, пише trinmo.

Първият нов влак ще бъде подложен на серия от изпитания и чак след това въведен в експлоатация.

Според договора, сключен през юли 2024 г., "Шкода" трябва да достави 8 четиривагонни метровлака, които ще могат да се движат заедно със съществуващите влакове по линии първа, втора и четвърта на столичното метро.

Стойността на влаковете, съгласно проведената открита обществена поръчка, възлиза на 68,5 млн. евро. Очаква се осемте метровлака да бъдат въведени в експлоатация до 2026 година.