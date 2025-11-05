ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Добричко проверяват има ли достатъчно шофьори за...

Хванаха 14 пияни и 9 дрогирани зад волана през изминалия ден

Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, двама водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, а четирима са отказали тестване, съобщава МВР.

14947 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16810 водачи и пътници. Съставени са 4228 фиша и 598 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

