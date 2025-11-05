Мъж, държал в апартамента си марихуана за 5000 лв., получи условна присъда

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, постигнато между прокуратурата, обвинен в държане на наркотични вещества с цел разпространение и неговия защитник. Със споразумението страните по делото приемат за безспорно установено, че на 19 ноември 2024 г. в Добрич, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, обвиняемият е държал марихуана с общо тегло 259,26 грама, на стойност 5185, 20 лева. Наркотичното вещество е било открито в имот, обитаван от обвиняемия, и в автомобил, който той управлява.

41-годишният мъж, който досега не е бил осъждан, декларира пред съда, че се признава за виновен, подписал е доброволно споразумението и разбира, че то има последиците на влязла в сила присъда.За извършеното престъпление той получава наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 11 месеца, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 4 години. Постановена е и възпитателната работа с него по време на изпитателния срок, която се възлага на районен инспектор по неговото местоживеене.Определението, с което Окръжният съд одобрява споразумението, е окончателно.