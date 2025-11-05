Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова

Кметът на София Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на столицата Богдана Панайотова. Това се е случило във вторник, става ясно от пост на Терзиев във фейсбук.

"Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея. Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции. Реформата, която започваме, цели именно това – да изведе градоустройството на следващо ниво, да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво, и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите. Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог", пише Терзиев.

Следващият етап от развитието на процеса по градско планиране ще бъде посветен на изработването на задание за актуализацията на Общия устройствен план; преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията; разширяване и прилагане на стандартите за градската среда за по-красив и по-добре работещ град; навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването; систематична и целенасочена грижа за културното наследство; фокусирана работа по ключови градски проекти; прозрачност на процедурите и на крайния резултат.

"За да се случат тези неща с темпото, което всички очакваме, ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Структура ще представим до края на настоящата седмица.

В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем. София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението и аз винаги ще правя всичко възможно, за да отговарям на нуждите на града", заявява Терзиев.

Панайотова бе назначена на поста на 16 април тази година, след като спечели конкурс за длъжността.

Преди няколко дни Панайотова и кметът на "Лозенец" Константин Павлов влязоха в задочен спор, след като главната архитектка обяви, че спира строеж на жилищни сгради до р. Драгалевска. Според арх. Панайотова той нарушава "всички закони, наредби и правила", защото попада в заливаемата зона на реката. Тя обяви, че е подала сигнал до прокуратурата срещу издаденото разрешение за строеж от главния архитект на "Лозенец". По-късно кметът на района отрече всички обвинения и обясни, че са спазени всички закони.

Според неофициална информация причината за поисканата оставка е неизпълнени от Панайотова обещания за реформи в градоустройството.

Все още не е ясно кой ще я замести временно на поста - дали някой от направление "Архитектура и градоустройство" или пък някой от районните главни архитекти. За длъжността на главен архитект на София трябва да се проведе конкурс.