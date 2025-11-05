ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и посланикът на Молдова обсъдиха развитието...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21654551 www.24chasa.bg

Поставят паметник на Захари Стоянов зад Народното събрание

1916
Паметникът на Захари Стоянов КАДЪР: Фейсбук/Traicho Traikov

Поставят паметник на Захари Стоянов зад Народното събрание в момента. Това съобщи във фейсбук кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

"Най-накрая! Поздравления за инициативния комитет, благодарности към дарителите!", пише още той. 

През 2023 г. Столичният общински съвет прие предложението на тогавашния му председател и настоящ правосъден министър Георги Георгиев и общинските съветниците Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Ирина Йорданова, Грети Стефанова и Иван Таков да бъде поставен паметник на Захарий Стоянов в зелената площ срещу северния вход на сградата на Народното събрание.

Паметникът на Захари Стоянов КАДЪР: Фейсбук/Traicho Traikov

Поставяне на паметник на Захари Стоянов зад Народното събрание, в момента. Най-накрая! Поздравления за инициативния комитет, благодарности към дарителите!

Публикувахте от Traicho Traikov в Сряда, 5 ноември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)