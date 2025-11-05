"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поставят паметник на Захари Стоянов зад Народното събрание в момента. Това съобщи във фейсбук кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

"Най-накрая! Поздравления за инициативния комитет, благодарности към дарителите!", пише още той.

През 2023 г. Столичният общински съвет прие предложението на тогавашния му председател и настоящ правосъден министър Георги Георгиев и общинските съветниците Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Ирина Йорданова, Грети Стефанова и Иван Таков да бъде поставен паметник на Захарий Стоянов в зелената площ срещу северния вход на сградата на Народното събрание.