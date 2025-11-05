Търговският комплекс ще предложи на посетителите нови възможности за пазаруване

С официална церемония започна изграждането на нов магазин и експанзия на складовите помещения в HOLIDAY PARK Шумен. Инвеститор на търговския парк е „Видеолукс Холдинг“, а изпълнението на новите строителни дейности е възложено на строителна фирма МСК.

С цел да отговори на нуждите на потребителите, с над 1150 кв. м се разширява складовото помещение на водещата верига за дома и градината Практикер.Така хипермаркетът ще може още по-ефективно да обслужва своите клиенти и да предлага още по-богат асортимент. Жителите и гостите ще имат възможността да пазаруват и в новоизграден магазин на европейската модна марка Sinsay, който ще разполага с търговска площ от 650 кв. м. Брандът предлага разнообразие от облекло и аксесоари за жени, мъже и деца, както и артикули за дома, красотата и домашните любимци.

След отслужения тържествен водосвет, извършен от отец Димитър, първата копка бе направена от проф. Христо Христов, кмет на община Шумен,Евгени Борисов, управител на строителна фирма МСК, и Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“.

„Ние не само инвестираме в модерна търговска инфраструктура, но и в по-доброто обслужване на клиентите и качеството на живота в града. Радваме се, че жителите и гостите на Шумен ще могат да се насладят на още повече възможности за пазаруване, забавление и отдих“, сподели Тодор Белчев по време на събитието.

В знак на благодарност към местната администрация и жителите на града, „Видеолукс Холдинг“ ще реализира залесяване и озеленяване в градинката до община Шумен и ученическия стадион „Цоньо Василев“ - предназначената за озеленяване площ в рамките на имота общинска собственост. По време на инициативата ще бъдат засадени различни видове фиданки, създавайки по-зелени и приятни пространства за всички жители и гости на Шумен.

HOLIDAY PARK Шумен е разположен на бул. „Симеон Велики“ 37, в една от най-комуникативните и развиващи се части на града. Разполага с над 11 120 кв. м търговска площ и предлага богато разнообразие от магазини за дома, семейството и свободното време. Открит през 2023 г., търговският парк бързо се утвърди като предпочитана дестинация за пазаруване в региона. С вече 10 функциониращи магазина и поредица от успешни разширения, комплексът продължава да се развива динамично, отговаряйки на нарастващите потребности и очаквания на своите посетители.

Съвременният търговски парк предлага високо ниво на комфорт и удобство за своите клиенти. На разположение са 250 безплатни паркоместа и три зарядни станции за електрическиавтомобили, осигуряващи лесен достъп и устойчиво придвижване.

В стремеж към енергийна ефективност и опазване на околната среда, върху покривите на търговските обекти са инсталирани близо 100 соларни панела. Тези решения допринасят за намаляване на въглеродните емисии и утвърждават HOLIDAY PARK Шумен като модерен и отговорен търговски комплекс.

Очаква се разширението да приключи през пролетта на 2026 г.