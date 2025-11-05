Двама от Видинско са задържани за кражби на дизелово гориво от тирове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В хода на предприети действия при специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност, проведена по разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков, в стопански постройки във видинското с. Карбинци криминалистите установили множество пластмасови туби, съдържащи над 400 литра дизелово гориво.

Според първоначалните данни нафтата е била източена от резервоари на товарни автомобили, спрели за престой на главен път Е-79 в близост до с. Бела.

По случая с полицейска мярка за срок до 24 часа били задържани двама жители на Карбинци – на 18 и 20 години. В процес на установяване е съпричастността към посегателствата и на непълнолетно момче от с. Медовница. Инкриминираното гориво е иззето по надлежния ред.

Разследването продължава под надзора на районната прокуратура във Видин, в рамките на образувано досъдебно производство.