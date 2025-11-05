Пребиха от бой три кучета край Благоевград, подозират 68-годишен

Три овчарски кучета са били пребити от бой. Инцидентът е станал във вторник около 21:10 часа. В Първо РУ-Благоевград е получено съобщение от жител на близкото с. Покровник, че в имот в близост до складова база в селото е открил пребити три от овчарските му кучета.

Пристигналите на място полицейски служители са установили множество телесни наранявания по две от кучетата, които са транспортирани до кучешкия приют в гр. Благоевград за последващо лечение. Работата по случая продължава, като се установява съпричастността към извършеното деяние на 68-годишен жител на същото село. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.