Йотова и посланикът на Молдова обсъдиха развитието на населения предимно с българи Тараклийски район

Перспективите пред развитието на населения предимно с българи Тараклийски район бяха обсъдени на среща на „Дондуков" 2 между вицепрезидента Илияна Йотова и посланика на Молдова в България Емил Жакота. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. Посланикът изтъкна ангажираността на вицепрезидента към българската общност в Молдова.

В разговора беше подчертано значението на новооткрития в Тараклия филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев", който е наследник на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак". Трансформирането на университета отваря много нови възможности за обучение и интересът към него е голям – през настоящата година над 260 са новоприетите студенти. Още от първото си посещение в Молдова като вицепрезидент през 2017 г. вицепрезидентът работи активно за развитието на висшето училище.

Илияна Йотова изрази убеденост, че новооткритият филиал ще допринесе за съживяването на Тараклийския район, в който над 70% от населението е с български произход, а историята на българската общност е на над 200 години.

Вицепрезидентът постави въпроса за предстоящата административно-териториална реформа в Молдова, която поставя пред риск компактността на Тараклийския район. Тя изрази притеснения от сигнали от молдовските власти, че реформата ще бъде ускорена. Йотова припомни, че през 2023 г. при срещите си в Молдова на най-високо държавно ниво е получила уверения, че ще се запази целостта на Тараклийския район, за да се съхранят българската идентичност, българският език и култура.

Тема на разговора на „Дондуков" 2 беше и напредъкът на Молдова по пътя ѝ към европейско членство. Вицепрезидентът подчерта, че една от най-големите европейски ценности е защитата на човешките права, част от които са правата на етническите общности.