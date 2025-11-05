Талия Инкорвая е на 16 години от малкото френско градче Шас-сюр-Рон и учи в лицея „Сен Екзюпери“ в Сен Симон дьо Бресьо, Франция, където се обучава в професионална програма „Техник-консултант по продажби на хранителни продукти“. През тази година тя избра да проведе своя стаж в България по програма „Еразъм+“, като част от практическото си обучение в сферата на търговията. Тя сама изявява желание стажът ѝ да бъде във „Фантастико“.

Първи стъпки в нова култура

„Исках да открия нова култура и да се запозная с нови техники на работа с хранителни продукти. Затова реших, че България е правилното място за мен“, споделя Талия. За нея това не е просто задължителна практика, а възможност да надникне отвъд познатото – да види как се случва всекидневната работа в една чужда страна, различна като език, култура и бизнес подходи.

В първите дни изпитва доза неувереност. „Бях много притеснена от мисълта да работя в страна с език и писменост, които не разбирам“, признава тя. Помощта идва от нейния ментор във „Фантастико“ Димитър Стоянов – управител на супермаркета, където Талия провежда стажа си. Той я въвежда в основните дейности. „Представи ме на целия екип и ме разведе навсякъде из магазина, за да опозная всичко. Прекарах заедно с него цял ден, за да опозная и неговата работа“, разказва Талия.

Работният процес и адаптацията

Типичният ѝ ден включва подреждане на стоките, наблюдение на организацията в търговския обект и контакт с клиентите. „Екипът е много приветлив, така че свикнах бързо“, споделя Талия. Въпреки езиковата бариера, тя намира начини да общува – с помощта на английски, а понякога и с Google Translate.

„Талия е енергична, любознателна и внимателна. За краткото време в компанията тя се адаптира и се запозна със стандартите на работа във „Фантастико“ както по отношение на визията на секторите в търговските обекти, така и на професионалното обслужване на клиентите“, споделя менторът ѝ – Димитър.

От гледната точка на програмата „Еразъм+“

Според координатора на програмата в България, който отговаря за всички стажанти по „Еразъм+“, процесът е строго структуриран: „Стажантите минават през комисия, която разглежда проекта им за стаж и одобрява участието им. С Талия редовно комуникирахме по имейл и телефон, благодаря на Димитър и Павлина Бъчварова – мениджър проекти „Екип, обучение и развитие“ за тяхното време и отзивчивост“, казва Никол Робарт.

Тя определя стажа на Талия като успешен пример за това как културният обмен може да обогати и двете страни. „В началото беше по-несигура, но в последните дни работи с голямо желание и доверие. Успешно се справя с работата, напредна много с английския и дори започна да учи български“, споделя тя.

По думите на Никол, подобни стажове са ценни не само за учениците, но и за българските компании: „За младите хора това е шанс да станат по-самостоятелни и отговорни, а за фирмите – възможност за размяна на опит и нови техники. „Фантастико“ е отличен партньор – една от най-добре организираните компании, с които сме работили“.

Културен обмен и позитивно отношение

За Талия, България не се оказва толкова различна, колкото е очаквала: „Начинът на работа е почти същият като във Франция“, казва тя. „Атмосферата в магазина е наистина топла, всеки служител е доброжелателен и внимателен, както към клиентите, така и към другите служители“. Нейният ментор обобщава опита ѝ с усмивка: „Най-важното е да остане целеустремена и постоянна в мечтите си“.

Поглед към бъдещето

За самата Талия стажът е стъпка към професионалното ѝ развитие: „Този опит ми позволи да задълбоча знанията си за позициите и ролите в големите търговски обекти. Определено ще ми помогне в бъдещата ми професия“.

И ако трябва да даде съвет на следващите ученици, които ще дойдат на стаж в България, тя не се колебае: „Бих препоръчала „Фантастико“. Служителите много помагат и са мили с нас – това място е чудесно за практикуване на английски eзик в реална работна среда“.

Талия Инкорвая си тръгва от България с опит, който надхвърля професионалните умения – с нови приятелства, увереност и усещане за принадлежност към един по-голям свят, в който различията не са пречка, а път към взаимно обогатяване.