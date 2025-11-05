В Добричко проверяват има ли достатъчно шофьори за машините за зимно почистване

Проверка на готовността на машините за зимно поддържане на републиканската и общинските пътни мрежи в област Добрич извърши областният управител Живко Желязков заедно с представители на институциите и общините.

На място е направен оглед на техниката, оборудването със съоръжения за снегопочистване и разпръскване на пясък и соли против замръзване, каза областният управител и допълни, че сред акцентите в проверката е било и установяване на броя шофьори, които да гарантират работния процес. Следи се за това превозните средства да са преминали годишен технически преглед, да имат надлежното оборудване. Проверени бяха на места и наличностите от инертни материали.

Проверката се извърши след проведеното през миналата седмица заседание на областния щаб за изпълнение на плана за защита на населението при бедствия на тема „Готовност на област Добрич за работа през зимния сезон 2025/26 г." Само община Крушари не е финализирала процеса по избор на изпълнител и сключване на договор за зимно почистване на пътищата в общината.

Няма община в областта, в която да липсват инертни материали или техниката за почистване да не е в готовност и оборудвана, увери областният управител.