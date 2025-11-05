Водата в част от Елените е с отклонения от стандартите за качество

Проби от водата в някои обекти във ваканционно селище Елените показват несъответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на питейната вода, съобщи на сайта си Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас.

Контролни пробонабирания са извършени на 27 и 29 октомври от централната водопроводна мрежа и обекти в комплекса, включително хотели и магазин за хранителни стоки. Резултатите показват, че водата в някои от обектите е несъответстваща по микробиологични показатели, както и по химичен показател "вкус".

Според РЗИ-Бургас причината за несъответствието е състоянието на вътрешната разпределителна система и поддръжката ѝ, тъй като ВиК не стопанисва водопроводите на територията на частни комплекси. На сайта от инспекцията уточняват, че ВиК проводите на територията на ваканционно селище Елените са изградени от частни инвеститори, не са предадени на ВиК ЕАД-Бургас за експлоатация. ВиК ЕАД - Бургас не поддържа и не стопанисва ВиК мрежи на територията на затворени комплекси и частни имоти.

Поддръжката на водоснабдителната инфраструктура на частни имоти следва да се извършва от юридическите или физическите лица, които стопанисват обектите, поясняват от инспекцията. Оттам посочват още, че ще контролните изследвания на водата в Елените ще продължат до началото на летния сезон на следващата година.

Контролни пробонабирания на питейната вода започнаха след обилните валежи на 3 октомври т.г., които предизвикаха сериозно наводнение в Елените. При бедствието загинаха четирима души. Наводнението предизвика щети на голяма част от сградите, мостове, пътища.