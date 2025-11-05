Осъдиха участник в гонка в центъра на Пловдив, колите се надпреварвали в снеговалеж

Пътник в единия автомобил давал знак за старт, но после обяснил, че просто тръскал цигарата си

Участник в гонка в абсолютния център на Пловдив остава без книжка за 1 година, ще трябва да плати и глоба от 3000 лв. Вечерта на 13 януари т. г., когато валял сняг и настилката била мокра, той шофирал колата си "Фолксваген Бора" по бул. "Цар Борис Трети Обединител" в посока север - юг. До него се движело "Ауди А4" и към 21,01 часа полицейски патрул ги засякъл на 3 пъти да шофират с висока скорост успоредно, да спират и да потеглят отново, минавайки през Тунела, а пътник във фолксвагена давал знак за старт през сваленото си стъкло. Били спрени преди Пловдивския университет.

Те отрекли да са се състезавали, а пътникът в първия автомобил обяснил, че не е указвал кога да започне надпреварата, свалил стъклото, за да изтръска цигарата си. Състави и на Районния, и на Административния съд в Пловдив приемат показанията на участниците за защитна теза, която не се подкрепя от останалите доказателства, и санкциите на водача на фолксвагена са потвърдени. Решението на втората инстанция е окончателно.