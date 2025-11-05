ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона с нелегалните китайски мигранти на ГКПП Кулата

Лицата са граждани на Китай без регистрирано легално влизане в България и без визи за влизане или пребиваване в страна членка на Европейския съюз Снимка: pixabay

Водач на товарен автомобил е привлечен като обвиняем и е задържан за незаконно подпомагане на граждани на Китай да преминават в страната в нарушение на закона, съобщиха от Прокуратурата.

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, привлече в качеството на обвиняем 55-годишния И.И. 

На 04.11.2025 г., в района на граничен преход Кулата, община Петрич, полицейските служители извършили проверка на товарен автомобил – влекач с прикачено полуремарке. В хода й под шасито на полуремракето бил открит метален сандък. В него били укрити 7 лица от мъжки пол.

Установено е, че лицата са граждани на Китай без регистрирано легално влизане в България и без визи за влизане или пребиваване в страна членка на Европейския съюз.

Водачът на превозното средство И.И. заявил, че превозвал чужденците от района на с. Боснек, община Перник, срещу заплащане на сумата от по 100 евро на човек. Крайната дестинация на маршрута им била Гърция - гр. Солун.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Лицето е криминално проявено и е осъждано.

По делото се провеждат разпити на свидетели, включително пред съдия, изискани са справки.

Извършването на полицейски проверки е част от компенсиращите мерки за превенция на нелегалната миграция и нарушенията на закона след отпадането на граничния контрол в този район.

