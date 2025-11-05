Британското посолство: Никой не ни е молил за сваляне на санкции

Никой не е молил Великобритания да бъде изключен от санкционния списък. Вече наложените рестрикции остават. Това се казва в позиция на посолството на Обединеното кралство, разпространена до медиите, в отговор на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано разказа, че е разговарял с бившия английски външен министър Дейвид Камерън за сваляне на санкциите от българите, попаднали там несправедливо. Ставаше въпрос за Владислав Горанов и Делян Пеевски. Борисов добави, че с Христо Иванов, Кирил Петков и Асен Василев са обсъждали как да свалят и американските санкции "Магнитски". Иванов отрече по-рано.

Ето пълната позиция посолството:

В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:

Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.

Санкциите остават в сила.