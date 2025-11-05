ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Съпруг с благодарност към полицаи, открили и спасили жена му

Тони Маскръчка

Директор ОДМВР - Кюстендил старши комисар Светослав Григоров.

Жител на кюстендилското с. Слокощица изрази искрената си благодарност за бързите действия по издирването на съпругата му в писмо до вътрешния министър Даниел Митов.  Мъжът специално благодари на директора на ОДМВР-Кюстендил ст.комисар Светослав Григоров и на началника на РУ Кюстендил Иван Георгиев за личната им координация и намеса при откриването на жената и оказването на долекарска помощ.

"Така спасиха човешки живот и едно българско семейство, благодаря им за професионализма и отдадеността в този тежък за семейство ми момент", се казва в писмото.

В писмо до директора на ОДМВР пък кюстендилец благодари на полицаите от РУ Кюстендил, които са предприели бързи действия след подаден от него сигнал, че е намерил в къщата си в града мъж, проникнал чрез взломяване на входната врата. Прогонил го, а после установил, че липсват телефонът му и 400 лв. В писмото си кюстендилецът пише: „Благодаря на двамата полицаи – Петър Васев и Ванислав Стефанов, за бързината, установиха извършителя, телефонът ми бе върнат. Благодаря на кадърните полицаи!"

