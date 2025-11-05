Кметът на "Люлин": Имаме сериозни разминавания с политическото звено на "Промяната"

Има между 6 и 8 камиона за "Люлин", по принцип тази бройка е достатъчна за ежедневно обработване на контейнерите, но се случва така, че на 2-3 дни се изхвърля булука от един контейнер, заяви Георги Тодоров

Въпреки че отчете подобрение на ситуацията със сметоизвозването в столичния район "Люлин" кметът му Георги Тодоров подчерта, че въпросът съвсем не е решен и не е ясно кога ще се случи това.

"В "Люлин" и "Красно село" има значително подобрение, уверенията от екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и "Софекострой" са, че от утре вече ще се мине към редовен режим на сметосъбиране, заяви миналата седмица столичняит кмет Васил Терзиев. отправи и обвинения към районните кметове, което предизвика и отговора от Тодоров тази седмица.

Районният кмет подчерта, че винаги се е ръководил от закона и това би следвало да прави всеки политик. Категорично отрече твърденията на Терзиев, че е лобирал за определена фирма - не го е правил "нито публично, нито в частни разговори, включително и с г-н Терзиев". Апелирам да спрем да политизираме темата с боклука, настоя той.

"Аз съм съгласен, че много усилия се полагат и от Столичния инспекторат, и от дружеството, което в момента обслужва района. Тези усилия дават резултат. Има около 15000 контейнера, които трябва да се изквърлят всеки ден, за да няма натрупване. На терен по информация на Столичния инспекторат има между 6 и 8 камиона за "Люлин", по принцип тази бройка е достатъчна за ежедневно обработване на контейнерите, но се случва така, че на 2-3 дни се изхвърля булука от един контейнер", критичен обаче бе той.

"Гражданите виждат, че сметоизвозванеото не е на на ниво. Това ги дразни. Аз съм на терен всеки ден, срещат ме разл хор аи питат какво се случва, кога ще се преодолея тази кирза. Аз нямам правомомощия в тази връзка, нито финансов и човешки рес. Това е от компетенциите на г-нТерзиев, който да взмее решение", настоя районният кмет.

Тодоров бил помолен още в началото на кризата да поеме почистването на малките кошчета. Правим го, почивстваме около контрейнерите, измитаме спирките и района около контейнерите. По информация на инспектората, тази организация е ефективна и се ползва с охота от Столичната община" , отблеяза Тодоров

Той отбеляза, че екипите, които почистват още са нови и тепърва опознават наряди и маршрути.

Тодоров напомни и разцеплението с "Промяната", от чиито листи бе избран за кмет. Заедно с колегата си в "Младост" Ивайло Кукурин отказали " да бъдем корумпирани от собствената ни партия". "Политическото ядро на тази партия продължава да ни пришива към какви ли не хора с прякори. Икономическите войни винаги са се водили, но аз лично не съм правил компромис с интереса на гражданите", настоя Тодоров.

А на въпрос как е попаднал в "кастинга за кметове" и Кирил Петков му се доверил, той каза:

"С г-жа Бориславова бяхме колеги в университета, приятели. Аз се доверих на тези хора, познавайки ги като приятели. Смятах, че са хората, които да променят България, затова моето разочарование бе огромно и бе тежко решението ми да напусна ПП. В мен рухна една илюзия, че партията, чието знаме е борбата с корупцията също се оказа продукт...", съжали Тодоров.

"Това, че сме бяхме определени за кадрови грешки, говори повече за авторите на тази реплика, отколкто за нас. Не знам какви са очакванията, за да не сме кадрови грешки, но очевидно имаме сериозни разминавая с полиическото звено на ПП", заяви кметът на "Люлин".