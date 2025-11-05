На ГКПП-тата тeче акция срещу организираната престъпност с международно участие

Специализирана операция за борба с организираната престъпност с участието на представители на САЩ, Великобритания, Фронтекс, Европол и няколко европейски държави – Франция, Германия, Гърция, Австрия и Италия, се извършва на различни гранични пунктове и преходи, каза директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов на брифинг пред журналисти на Граничния контролнопропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево.

Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната. По думите на гл. комисар Златанов операцията е в ход и не се предвижда официален край.

По мащабите си и по международното участие такава операция до момента не е провеждана, допълни той, цитиран от БТА.

Според Златанов толкова структури от различни държави да се стиковат да работят заедно, да обменят информация и да работят срещу трансграничната престъпност - нелегално преминаване на мигранти, контрабанда на наркотици, на акцизни стоки, изисква много доверие, и е добър знак към нашата страна.

В перспектива резултатът от тази операция ще бъде намаляване на опитите за контрабанда и повече постъпления в хазната.

Капитан Андреево е най-големия граничен пункт на Балканите и в Европа, но операцията се извършва и на други пунктове в страната, както и на граничните преходи с Гърция и Румъния, като има както униформени служители, така и цивилни, обясни гл. комисар Антон Златанов.

Всички екипи работят с български служители в тях, има и сформиран щаб, който се намира на ГКПП Капитан Андреево.

На зелената българо-турска граница има съвместни екипи и са в ход две операции паралелно – едната с Фронтекс, а другата – „Солидарност“, заедно с представители на Румъния, Австрия, Унгария и Гърция.

Златанов припомни, че за втора поредна година има спад със 70% на опитите за нелегално преминаване на българската граница. Основната част от трафикантите се опитват да променят метода си на работа, тъй като тази врата е в голяма степен затворена от нас - мигрантите се залавят не само в зелената зона, но и във вътрешността на страната, допълни той.

Ние трябва изключително твърдо да пазим граничните преходи и граничните зони с Гърция и Румъния, особено от страна на българо-гръцката граница. Не бива да допуснем тя да се превърне във втора врата на нелегални миграция, тъй като е по-незащитена, добави директорът на „Гранична полиция“. Затова компенсиращите мерки са по-строги и е бил запазен целият капацитет на „Гранична полиция“, в граничната зона има патрули, на всеки път, който води към Гърция се извършват проверки. Това е довело и до операцията на граничния преход Кулата вчера, при която бяха задържани седем мигранти.

По думите на заместник-директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) Йордан Пешев опитът на дирекцията в международните разследвания е изключително ценен в подобни операции срещу организираната и неорганизираната трансгранична престъпност.

От началото на годината има над 60 проведени операции, като са неутрализирани над 20 престъпни групи, каза още Пешев.

На представянето на операцията присъстваха и представители на правораздавателни органи от Великобритания и Франция.