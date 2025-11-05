Вижте какво реши правителството днес

МС одобри присъединяването на България към инициативата ,,EU SST Partnership"

Министерският съвет прие Решение за одобряване на присъединяването на Република България към инициативата „Ell SST Partnership". Инициативата цели да укрепи сътрудничеството между страните членки на Европейския съюз в областта на космическото наблюдение и проследяване. Осигуряването на устойчив и конкурентен европейски космически сектор е не просто иновационен приоритет, а стратегическа необходимост за постигане на устойчивост и безопасност.

Системата за SST разполага с мрежа от наземни и космически сензори, способни да наблюдават и проследяват космически обекти, заедно с възможности за обработка, целящи предоставянето на данни, информация и услуги за космически обекти, които обикалят около Земята. Услугите за SST оценяват риска от сблъсъци в орбита и неконтролирано повторно навлизане на космически отломки в земната атмосфера, както и откриват и характеризират фрагментации в орбита.

Включването на България в европейската инициатива е целесъобразно и ще допринесе за изграждането на модерна космическа екосистема, която стимулира икономическия растеж чрез развитие на българската космическа индустрия и насърчаване на международните партньорства.

Одобрена е подкрепа за четири инвестиционни проекта, които откриват над 400 нови работни места

Министерският съвет одобри проект на договор, който да бъде сключен с инвеститори, получили сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Инвестициите на компаниите са на обща стойност над 110 млн. лв. и ще разкрият 411 нови работни места. Проектите са в областта на преработващата промишленост, високотехнологичното производство и производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства.

Те се осъществяват в с. Гара Елин Пелин (за модернизация на предприятие за производство на керамични плочки), в София (за завод за производство на медицински изделия); в Първомай (за високотехнологична производствена база за производство на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия); в Куклен (за предприятие за производство на метални части за обзавеждане и автоматизация).

С подписването на индивидуални договори с всеки от инвеститорите ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за насърчаването на инвестиционните проекти. Общата стойност на необходимите средства за четирите проекта е в максимален размер до 2,5 млн. лв.

С приетия акт на МС бе одобрен и анекс за изменение на договор за насърчаване на приоритетен инвестиционен проект в Плевен.

МС одобри проект за предоставяне на имоти за изграждане на високотехнологична учебна и административна база

Министерският съвет прие решение, с което се осигурява възможност за разширение и модернизация на базата на Технологично училище „Електронни системи" (ТУЕС) към Техническия университет - София, както и за създаване на обща административна среда за структурите на Министерството на иновациите и растежа на територията на „София Тех Парк".

В рамките на решението се предвижда прехвърляне на имоти между Министерството на отбраната, Държавна агенция „Архиви" и Министерството на иновациите и растежа. Целта е по-ефективно и ефикасно използване на държавния имотен фонд, като на „София Тех Парк" АД ще се предоставят сградите, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Част от тях ще бъдат обособени като иновативна учебна база за ТУЕС. Впоследствие, Министерството на отбраната ще получи освободените от МИР и неговите структури помещения, осигурявайки продължаване на ефективната му дейност, докато на Държавна агенция „Архиви" ще бъде предоставен имот, на който да бъде изградено архивохранилище.

Разширената база и новата й локация в рамките научно-технологичен парк ще осигури на ТУЕС възможност за разширяване на приема и подобряване на материалната база. По този начин ще се подготвят повече специалисти за нуждите на българската ИТ индустрия.

Позиционирането на образователни институции, високотехнологични компании, държавни структури и изследователски екипи на територията на „София Тех Парк" ще създаде пряка връзка между образованието, науката, бизнеса и държавата. Това ще допринесе за повишаване на ефективността на публичните политики в областта на иновациите и ще ускори трансфера на знания и технологии към икономиката.

Правителството предлага за ратификация договор между България и ЕИБ за осигуряване на национално съфинансиране по Фондовете на ЕС през програмния период 2021 - 2027 година

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект „България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 - 2027 (СПЗ)" Б, подписан за Република България на 11 септември 2025 г. в София и за Европейската инвестиционна банка на 17 септември 2025 г. в Люксембург. Сключването на Финансовия договор е предвидено в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., като проектът му е одобрен с решение на правителството.

С Финансовия договор се осигурява необходимият ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите „Транспортна свързаност", „Околна среда", „Развитие на регионите", „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" през програмния период 2021 - 2027 г. Предоставените с договора средства ще спомогнат за успешното изпълнение на проектите, финансирани със средства от Фондовете на ЕС при споделено управление през програмния период 2021 - 2027 г. по допустимите програми и съответно за успешното осъществяване на техните цели. Това ще допринесе за развитието на железопътната, пътната инфраструктура и интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС, за подобряването на системите за управление на водите и отпадъците, за повишаването на енергийната и ресурсната ефективност на сградите и производствата, за разработката на иновативни продукти и услуги, за дигитализирането на българския бизнес и внедряването на иновации в него, за развитието, модернизацията и подобряването на конкурентните предимства на малките и средни предприятия, както и за постигането на устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната и на устойчив и балансиран икономически растеж в средносрочен и в дългосрочен план.

Предоставената с договора финансова подкрепа от ЕИБ е продължение на успешното сътрудничество между банката и България при усвояването на Фондовете от ЕС. През предходните два програмни периода с финансовата подкрепа на ЕИБ успешно са реализирани 11 377 проекта, изпълнени по оперативните програми със средства от Фондовете на ЕС.

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението от Самоа

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна, подписано официално в Самоа на 15 ноември 2023 г. (Споразумението от Самоа).

Споразумението създава нова правна рамка на отношенията на ЕС със 79-те държави, членуващи в Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. То отразява едновременно исторически тесните взаимоотношения и все по-силните развиващи се връзки между ЕС и неговите държави членки и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и желанието им за допълнително укрепване и разширяване на техните отношения по амбициозен и иновативен начин. Споразумението обхваща широк кръг от области на сътрудничество, включително търговия, развитие, права на човека, хуманитарна помощ, наука и иновации, миграция и климатични промени. Допринася за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие, а Дневен ред 2030 г. на ООН за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата представляват общите рамки, насочващи партньорството.

Споразумението бе официално подписано на 15 ноември 2023 г. в Апиа, столицата на Самоа, и ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави членки на ЕС и от две трети от държавите от Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Процесът на ратификация е стартирал в повечето държави членки на ЕС.

Правителството даде съгласие за откриване на почетно консулство на Хондурас в България

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Хондурас в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие г-н Георги Василев Георгиев, български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Хондурас в Република България.

България отдава важно значение на развитието на двустранните отношения със страните от Латинска Америка и Карибите, в това число и с Хондурас. Откриването на почетно консулство на Република Хондурас в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, има потенциал да създаде благоприятни предпоставки за положителни резултати в стремежа към задълбочаване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес и насърчаване на контактите и обмена в полза на двете страни.

Правителството реши да бъде открито почетното консулство на Република България в Щутгарт, Федерална република Германия

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България във Федерална република Германия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Щутгарт и с консулски окръг федерална провинция Баден-Вюртемберг, и за назначаване на д-р Марк Петер Хакер, гражданин на Федерална република Германия, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България във Федерална република Германия, със седалище в гр. Щутгарт и с консулски окръг, обхващащ територията на федерална провинция Баден-Вюртемберг.

Д-р Хакер притежава богат опит на ръководни позиции в частния сектор и е член на управителните структури на 11 германски благотворителни фондации. Ползва се с много добро име сред местните власти, бизнес кръгове и културни среди. Назначаването му за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Щутгарт се очаква да допринесе за насърчаване на двустранните връзки и сътрудничество в широк кръг от области и за засилване на контактите с многобройната българска общност на територията на консулския окръг.

Правителството реши да бъде назначен нов почетен консул на България в провинция Онтарио в Канада

Със свое решение Министерският съвет констатира прекратяването считано от 12 юли 2020 г. на функциите на Игнат Христов Канеф, гражданин на Канада, на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Канада със седалище в град Мисисага и с консулски окръг, обхващащ провинция Онтарио, Канада, поради смъртта му, и назначи г-жа Кристина Канев, гражданин на Република България и Канада, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Канада със седалище град Мисисага и с консулски окръг, обхващащ провинция Онтарио, Канада.

Г-жа Кристина Канев е уважавана личност в българската диаспора в региона с широки контакти на различни нива в бизнес средите и обществения живот на страната. Тя има дългогодишен принос в усилията за засилване на двустранните отношения между България и Канада, както и за насърчаване на положителния образ на страната ни в Канада чрез различни културни инициативи и благотворителна дейност в полза на българската общност в Канада.

Очаква се почетният консул да допринесе за допълнително насърчаване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес като търговско-икономически връзки, култура, взаимен обмен и други. Почетният консул ще оказва съдействие на български граждани в провинция Онтарио, Канада.

Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, като основа за водене на преговори.

Проектът на Споразумение е своеобразно осъвременяване на действащото Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците, подписано в София на 29 април 2008 г.

С документа се определят общите положения по изграждането и функционирането на съвместния контактен център, компетентните органи, формите и методите на сътрудничество, защитата на данните и информацията, както и създаването на съвместни комисии, които да подпомагат изпълнението му.

Проектът на Споразумение предвижда разширяване на обхвата и дигитализиране на обмена на информация, актуализиране на компетентните органи, въвеждане на съвместни обучения на служителите и др.

Компетентните органи за прилагане на споразумението от българска страна са Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници" към министъра на финансите.

Правителството одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси" в Люксембург

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси" (СОВ), което се проведе на 21 октомври 2025 г. в Люксембург. Българската страна бе представена от посланик Румен Александров, постоянен представител на Република България към ЕС.

Министрите по европейските въпроси на държавите членки подготвиха заседанието на Европейския съвет (23-24 октомври 2025 г.) на базата на проект на заключения, който включваше темите: Украйна, Близък изток, европейска сигурност и отбрана, конкурентоспособност и двоен преход, жилищна политика, миграция, Република Молдова.

Съветът проведе дискусия и по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028-2034 г. Работата по МФР ще продължи и в рамките на Съвет „Общи въпроси" през ноември и декември т.г.

Състоя се и изслушване на Унгария по процедурата по член 7(1) от ДЕС.

Съветът беше запознат с доклад на Датското председателство относно напредъка по „Омнибус" пакети за опростяване на законодателството в различни секторни политики на ЕС.

Допълва се правителственото решение със списък на ОИЦ, действащи като структури за обслужване на едно гише за проекти за енергийна ефективност

С решение на правителството се допълва Решение № 623 на Министерския съвет от 2023 г. със списък на областните информационни центрове (ОИЦ) у нас, действащи като структури за обслужване на едно гише за осигуряване на консултации и информация по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване на жилищни сгради по реформа C4.R5 „Обслужване на едно гише" от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изброяват се поименно 27-те областни информационни центъра — един общ център за територията на София-град и София област и по един център в останалите 26 областни града, действащи като структури за обслужване на едно гише за проекти за енергийна ефективност с посочен административен адрес и електронна поща.

С приемането на решението ще се докаже изпълнението на реформата, което е едно от условията за получаването на трето плащане по Плана.

Реформа C4.R5: „Обслужване на едно гише" е включена в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика" от НПВУ. С решението от 2023 г. на изградената национална мрежа от ОИЦ в административните центрове на българските области за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се възложи дейност по предоставяне на информация по въпросите, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в изпълнение на реформата. За осигуряване на равен достъп до информацията на гражданите от всички 265 общини е предвидено мрежата от тези центрове да има функции по изпълнение на реформата, предвид изградения организационен и административен капацитет на структурите, които трябва да гарантират правото на безплатен и пълен достъп: до информация за възможностите за финансиране по ЕСИФ.

Съгласно оперативните договорености между Европейската комисия и страната ни във връзка с одобряване оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България, реализирането на реформата се осигурява чрез изпълнение на ключов етап 83 „Създаване на гише на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване" и цел 84 „Създаване на физическо обслужване на едно гише във всеки регион по NUTS-3 (или функционална област)". Припомняме, че е изпълнен и отчетен ключов етап 83, предвиждащ изграждането на шест пилотни гишета на принципа „Обслужване на едно гише". Доказването на изпълнението на цел 84 е включено в искането за третото плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, като с допълнението на Решението от 2023 г. тази цел се изпълнява.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет разреши продажбата на недвижим имот, собственост на „Пристанище Бургас" ЕАД. Имотът се намира на територията на гр. Бургас и ще бъде продаден на наемателя, живеещ в него. Недвижимият имот не е необходим за изпълнение на основната дейност на дружеството, не се използва за технологични или други дейности. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Правителството промени статута на част от имот, като го обяви за частна държавна собственост. Активът представлява сграда, която се намира на територията на с. Хан Аспарухово, област Стара Загора. Пристройката ще бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура" за изпълнение на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас".

Кабинетът взе решение да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) да сключи договор за покупка в полза на държавата на 1474/3722 идеални части от поземлен имот - частна общинска собственост, целият с площ 3722 кв. м, който се намира в село Лозенец, община Царево. С придобиването му ще се прекрати съсобствеността върху него между държавата чрез ВСС и община Царево. Така ще се осъществи възможността за реализиране на инвестиционни намерения на ВСС за преустройство на учебна база и осигуряване на необходим минимален брой паркоместа. Областният управител на област Бургас следва да състави акт за частна държавна собственост за имота, с предоставени права на управление на Висшия съдебен съвет.

Поради отпаднала необходимост, от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор се отнема правото на управление върху имот - публична държавна собственост в град Русе, който представлява самостоятелен обект в сграда на ул. „Капитан Райчо Николов" №1. Имотът се обява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област Русе.

С друго решение на правителството Министерството на финансите получава управлението върху имот - публична държавна собственост, намиращ се на втория етаж в Центъра по хигиена на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 15 в гр. София. Той представлява самостоятелен обект, в който са разположени сървъри и комуникационно оборудване за обезпечаване на мрежовата свързаност на специализиран отдел в структурата на ведомството. На Министерството на здравеопазването се предоставя управлението върху друг самостоятелен обект - публична държавна собственост, на същия етаж в сградата. Той ще бъде използван за обезпечаване протичането на работния процес, като в него се предвижда да бъдат настанени „Звено вътрешен одит", „Инспекторат" и „Кол център" след преструктуриране на работните площи и обособяване на отделен сектор. Ще се даде и възможност за предоставяне на допълнителни помещения на второстепенните разпоредители с бюджет към министерството, в чието управление и сега са части от сградния комплекс. Поради отпаднала необходимост управлението на имотите се отнемат от Националната агенция за приходите към Министерството на финансите.

В качеството си на концесионер по договор за добив на въглища от „Източномаришки въглищен басейн", „Мини Марица-изток" ЕАД ще получи два имота - публична държавна собственост като принадлежност към обекта на концесията. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Имотите попадат в концесионната площ и се намират в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора. Предоставянето им е необходимо за осигуряване на безпрепятственото изпълнение на дейностите по концесионния договор, свързани с разширяване на въгледобива от находището. С днешното решение на МС се дава възможност и правно основание на концесионера - „Мини Марица-изток" ЕАД, в рамките на предоставените имоти да извършва дейности, свързани с концесията.

Министерският съвет разреши учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право на преминаване/прокарване, сервитут на техническата инфраструктура през територията на поземлен имот, находящ се в гр. Севлиево, обл. Габрово, собственост на „Напоителни системи" ЕАД. Учредяването на вещното право е в полза на „Балджиев" ООД, гр. Севлиево.

Кабинетът прие решение за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи" ЕАД - гр. София, чрез пряко договаряне по заявен интерес за закупуване от страна на търговско дружество - съсобственик. Имотите са в режим на съсобственост и се намират в гр. Благоевград.

Правителството одобри програма за компенсации на енергоемките потребители на електрическа енергия

Енергоемките потребители на електрическа енергия ще бъдат компенсирани заради високите цени на електроенергията. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки условията и реда за прилагане на нарочна програма за това. Предвид продължаващата волатилност на цените на електрическата енергия, програмата осигурява възможност за автоматизирано прилагане на компенсаторен механизъм за фокусирана подкрепа - фактор от критично значение за запазване на конкурентоспособността на енергоемките производства.

Енергоемки потребители на електрическа енергия, които извършват икономически дейности в сектори, изложени на значителен риск от загуба на конкурентоспособност поради продължаващата волатилност на цените на електроенергията (посочени в Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.), ще получат компенсации в размер до 50% от цената на използваната електроенергия. Условието е половината от получената помощ да бъде инвестирана в мерки за декарбонизация и за енергийна ефективност. Изплатените помощи не трябва да водят до намаляване на цената под 125 лв./MWh, предвижда още програмата. Тя обхваща тригодишен период, който започва от 1 юли 2025 г. За първия ценови период (1 юли 2025 г. - 30 юни 2026 г.) индикативният бюджет на програмата е до 210 млн. лв., които се осигуряват от приходите във фонда „Сигурност на електроенергийната система".

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 315 400 лева по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 юли 2025 г. до 30 септември 2025 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета „а" от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

1000 лева ще е таксата за вписване на постоянна арбитражна институция в Регистъра на арбитражите

Със свое постановление днес правителството одобри таксите за административни услуги, които ще се предоставят от новия Регистър на арбитражите. Става дума за вписване или заличаване на арбитраж като постоянна институция; вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна институция; издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция и други.

Новият регистър, поддържан от Министерството на правосъдието, се създава по силата на измененията и допълненията в Закона за международния търговски арбитраж, чието наименование след измененията вече е Закон за арбитража.

Законодателната реформа е в отговор на установените случаи на злоупотреба с арбитражни решения за осъждане на физически и юридически лица въз основа на неистински документи (сред тях е случаят „Янка Ушколова"), безконтролното създаване на арбитражи и ограничените възможности за отмяна на арбитражното решение и административен контрол върху дейността на арбитражите. Тя засяга условията и реда за осъществяване на арбитраж на територията на Република България, значително са подобрени възможностите за защита на страните в арбитражното производство, допълнени са основанията за отмяна и нищожност на арбитражното решение, контролните правомощия на министъра на правосъдието и др. За да се гарантира ефективността на новите изисквания, се създава Регистър на арбитражите. Той предоставя административни услуги срещу заплащане на такса в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.

Постановлението на МС допълва Тарифа № 1 за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Новите такси са: за вписване на постоянна арбитражна институция - 1 000 лв.; за вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна арбитражна институция, включително вписване на външен арбитър - 100 лв.; за заличаване на вписана постоянна арбитражна институция или на вписан арбитър - 50 лв.; за вписване на обстоятелства относно арбитражни производства, образувани пред арбитраж, създаден за решаване на определен спор, или пред постоянна арбитражна институция със седалище извън територията на Република България - 100 лв.; за издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция, извършване на писмена справка за вписани обстоятелства, както и издаване на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него - 20 лв.

Министерският съвет прие за сведение резултатите от заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи"

Правителството прие за сведение доклада на министъра на правосъдието за резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет ПВР, част „Правосъдие", проведено на 13 октомври 2025 г. в Люксембург.

На заседанието е обсъдено бъдещето на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и евентуалните други възможности за Евроюст да усили подкрепата си за органите по разследването и наказателното преследване в държавите членки. България е отбелязала, че има място за засилване на подкрепата на Евроюст спрямо националните органи с фокус към разрешаване на конфликти на юрисдикция. Акцент е поставен върху разследванията на дела, свързани с транснационалната организирана престъпност и засягащи финансовите интереси на ЕС, които не попадат в компетентността на Европейската прокуратура. По време на заседанието е съобщено, че на експертно ниво са започнали обсъждания за условията за сътрудничество на държавите от ЕС със специалния трибунал за агресията в Украйна.

Министрите на правосъдието са били запознати от Европейската комисия с актуалното състояние на извършената работа в областта на правосъдието във връзка с достъпа до данни.

Отпускат се 7 028 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 7 028 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Актуализира се системата от показатели за определяне на изследователски висши училища

Правителството актуализира системата от показатели за определяне на изследователските висши училища.

За изследователско занапред ще се определя училище със значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни постижения и с високи резултати от научноизследователската дейност. За оценка на научните резултати са повишени коефициентите на списания, попадащи в категории Q1 и Q2 на международните бази данни Web of Science и Scopus. Те обхващат топ 50% от най-престижните научни издания в съответната дисциплина, което означава високо ниво на научен принос, иновация и строго рецензиране.

Показателят, който се отнася до продуктите на интелектуалната собственост, е разширен. Освен отчитаните досега заявки за международни и национални патенти се включват и патенти за изобретения, полезни модели и сертификати за сортове растения и породи животни. Отпада оценката по показателите за научно възпроизводство и финансово- икономическото въздействие на научната дейност, тъй като акцентът се поставя върху реалните научни резултати и тяхното качество , което е гарант за високо ниво на научната продукция и международна разпознаваемост на висшите училища.

В момента 12 висши училища са изследователски, като 10 от тях изпълняват стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Одобрени са промени в Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси. Измененията са във връзка с изпълнението на стратегическата цел на Република България за присъединяване към еврозоната.

В рамките на практическата и техническа подготовка за въвеждането на еврото като официална парична единица беше установена необходимост подготвителните и последващи действия да бъдат регламентирани в националното законодателство.

Адаптирането на българската нормативна уредба към единната европейска валута и обезпечаването на техническата подготовка по нейното въвеждане са уредени със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Като част от тази подготовка се извършват и съпътстващи промени в подзаконовата нормативна уредба. В тази връзка е изменено Приложението към чл. 1 от Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.

Правителството одобри изменение на таксите за обучение на класификатори по скалата EUROP

Правителството прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP.

Промените са във връзка с приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България и са част от подготвителните мерки за преминаване към единната европейска валута. Левовата равностойност на таксите за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP се заменя с евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване.

В изпълнение на европейски регламент се актуализират събираните от БАБХ такси

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните. Те ще се прилагат по всички направления за контрол на агрохранителната верига - от фермата до масата, като изчисляването им е съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625.

С оглед измененията и допълненията в европейското и националното законодателството се налага въвеждането на нови такси, както изменение на вече съществуващите, във връзка с изпълнението на официалния контрол по агрохранителната верига. В проекта на новата Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните са изменени, допълнени и прецизирани текстовете по всички членове на сега действащата Тарифа.

Правителството одобри Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

С проекта се предлага актуализиране на дължимите държавни такси в съответствие с новите икономически условия. Променя се размерът на таксите за различните видове услуги, събирани от областните дирекции „Земеделие". Той е съобразен с остойностяването на предвидените разходи на административния орган за определените услуги.

Също така Тарифата за таксите се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-495/25 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Conseil d' Etat (Държавен съвет, Франция) във връзка с жалба, подадена от Syndicat professionnel du chanvre (Професионален съюз на производителите и търговците на коноп) срещу Institut national de origine et de la qualite (Национален институт за произхода и качеството).

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съдът на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Приета е Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на териториални планове за управление на защитени зони

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на териториални планове за управление на защитени зони.

Новоприетата наредба заменя действащата до момента Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони от 2008 г., която се отменя.

С новата наредба подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с приетите в края на октомври 2023 г. изменения и допълнения на Закона за биологичното разнообразие, с които бяха определени органи за управление на мрежата Натура 2000 и изпълнението на Реформа 1 (C5.R1): „Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000" към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Плановете за управление ще се разработват на база специфичните и подробни цели на опазване на защитените зони и ще определят необходимите мерки за постигането им, насочени към съхраняване или възстановяване на типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони, като при това се отчитат икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.

Целите на разработения нормативен акт са постигане на по-ефективно управление на Европейската екологична мрежа Натура 2000 в България, включване на всички заинтересовани страни в процеса, както и подобряването на условията за опазване на биологичното разнообразие.

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи (част „Търговия"), което се проведе на 13-14 октомври 2025 г. в гр. Хорсенс, Дания.

По време на работната сесия Съветът обсъди последните развития в търговските отношения между ЕС и САЩ, както и търговските аспекти на икономическата сигурност на ЕС.

Мнозинството от държавите членки, включително България, определят постигнатото споразумение между ЕС и САЩ, на 21 август 2025 г., като небалансирано, но единственото възможно към настоящия момент и настояват за продължаване на диалога с цел гарантиране на правомерното изпълнение на договорените тарифни намаления от страна на САЩ. Ще продължат преговорите за намаляване на митата за стоманата и алуминия, за установяване на тарифни квоти за внос от ЕС в САЩ, както и за разширяване на сътрудничеството относно адресирането на производствените свръхкапацитети. От страна на България е поставен акцент върху значението на ефективната стратегическа комуникация - вътрешна и външна - особено в чувствителната фаза на прилагане на ангажиментите, когато рискът от дезинформация е значителен.

Представените от Европейската комисия насоки за икономическа сигурност са подкрепени от мнозинството от държавите членки като е подчертано, че темата е с ключово измерение за европейската и националните политики. Също така е подчертана и необходимостта от тясно сътрудничество, както и значението на диверсификацията на търговията, чрез разширяване на мрежата от споразумения с нови и надеждни търговски партньори.

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г. Промяната касае увеличаване с 220 хил. лв. на разходите по бюджетен показател „Персонал" за сметка на намаление на тези по показател „Издръжка".

С приетия акт се цели осигуряване на допълнителни разходи по бюджета Министерството на туризма за 2025 г. за финансово обезпечаване на изплатени и продължаващи изплащането на обезщетения по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Каналджии, пияни и дрогирани водачи ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление

Правителството прие днес промени в Наказателния кодекс (НК), с които се модернизира уредбата на присъждането на равностойността на превозното средство, с което са извършени някои видове престъпления, когато не е собственост на виновния.

Реформата е в съответствие с констатациите на Конституционния съд (КС) в решението му от 17 юли 2025 г. С него съдът обяви за противоконституционни разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК - в цялост, и тази на чл. 281, ал. 4 - в частта „или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост". В мотивите си КС подробно обсъди уредбата на отнемането в полза на държавата на автомобил, собственост на дееца, и присъждането на стойността на чужд автомобил, в случаите на катастрофа, от която е причинена телесна повреда или смърт, както и в случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

С предлагания законопроект се предвижда изрично, че в случаите на каналджийство или на противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, използваното от дееца превозно средство да се отнема в полза на държавата, когато принадлежи на виновния. А когато липсва или е отчуждено, да се присъжда неговата равностойност. Ако използваното превозно средство не е собственост на виновния съдът ще може да присъди равностойността му.

По този начин нарушителите ще се третират еднакво, независимо дали са извършили престъплението, използвайки свое или чуждо превозно средство.

По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при пътно - транспортно произшествие се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост - да може да присъжда равностойността му.

Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация на или наркотични вещества.

Създава се механизъм за координация за управление и намаляване на енергийната бедност

Заместник-министрите на труда и социалната политика, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на електронното управление и на финансите, изпълнителните директори на Агенцията за социално подпомагане, на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Националното сдружение на общините в Република България, заместник-председател на Националния статистически институт и представител на администрацията на Министерския съвет ще бъдат включени в състава на механизма за координация за управление и намаляване на енергийната бедност. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание по предложение на министрите на енергетиката и на труда и социалната политика. Със същото решение Министерството на електронното управление е определено да разработи и поддържа информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електроенергия.

Механизмът за координация за управление и намаляване на енергийната бедност ще работи по няколко основни направления, сред които: определяне и прилагане на мерки за защита и за финансова подкрепа на засегнатите лица и домакинства; координиране разработването на мерки за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия; разработване на дългосрочна програма за намаляване на енергийната бедност.

Създаването на механизъм за координация за управление и намаляване на енергийната бедност е част от ангажиментите, произтичащи от реформата C13.R1 „Рамка за управление на енергийната бедност" от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това надгражда постигнатите резултати с разработването на дефиниция и критерии за енергийна бедност.

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност". Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС.