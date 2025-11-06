10 имена и доста собственици сменил мистериозният украински кораб, преди да се окаже край нос Емине

84-метровият Viva 962 е без товар и не е уведомил никого за местоположението си

Преди 2014-а правел редовни курсове между Русия и Крим, като превозвал олио и меласа

Забраниха му да напуска бургаския залив, май ще чака там украинец от Полша

Поне 10 имена и няколко собственици е сменил корабът фантом Viva 962, преди в края на миналата седмица да се появи изненадващо край нос Емине. И то само с двама украинци екипаж, научи "24 часа" от отлично осведомени източници.

Малкият танкер, предназначен за превоз на хранителни масла, буквално хвърли службите в шах, след като се разбра, че документите му са изтекли през 2024 г., че се управлява само от двама души и че

никой в Бургас не го чака за ремонт, каквато причина посочили украинците

за пътуването си до България.

Корабът буквално изниква от нищото, а двучленният екипаж заявява, че плава към Бургас за ремонт. Но в корабостроителницата нямат никаква представа за това, липсва и ангажиран корабен агент, каквато е процедурата в подобни случаи.

84-метровият Viva 962 застава на котва край нос Емине, без да уведоми никого предварително, но пък сам прави радиовръзка с властите. При последвала бордова проверка, осъществена от Гранична полиция и Морска администрация, става ясно, че на борда му има двама - мъж на около 65 г., който се представя за капитан, и малко по-млад, който твърди, че е механик.

И двамата се украински граждани. Те разказват, че са

извършили дълъг и рискован преход от района на руското пристанище

Порт Кавказ

Оглед на място установява, че на борда няма товар, както и че всички корабни документи са невалидни, тъй като са изтекли през февруари м.г. Дотогава танкерът е плавал под панамски флаг, разказаха запознати пред "24 часа".

Оказва се, че само двамата моряци са с валидни документи. Според паспортите капитанът е родом от Харков.

"След проверката е издадена забрана корабът да отплава и от няколко дни е на рейд в Бургаския залив", каза пред наш репортер директорът на Морска администрация кап. Живко Петров. Веднага са уведомени митницата, ДАНС и прокуратурата.

Пред "24 часа" наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев заяви, че има образувана проверка, изискал е всички документи по случая и изчаква действията на Гранична полиция, митницата и Морска администрация. Към този момент обаче нямало данни за евентуално извършено престъпление. КАП. ЖИВКО ПЕТРОВ

Капитанът и механикът на танкера не са арестувани,

те могат спокойно да напускат кораба. Първото нещо, което направили, пристигайки в Бургас, било да слязат на сушата, за да си купят български симкарти за мобилните си телефони и провизии.

Имат си всичко необходимо, спокойни са и твърдят, че чакат новия собственик на кораба, който живеел в Полша, но също бил украинец. Според данни, с които разполагат службите в Бургас, от 2014 г. корабът е стоял на пристанището в Севастопол. Преди това правел редовни курсове между Русия и Крим, превозвайки олио и меласа.

От 2014 г. до странната поява на Viva 962 край нос Емине корабът е бил арестуван за неплатени заплати на екипажа, предлаган на търг, но безуспешно, сменял е различни собственици, които пък натрупали дългове заради неплатени пристанищни такси.

Така през февруари 2019 г. в рамките на изпълнително производство съдът в Севастопол предава кораба на гражданина Владимир Щейнберг. Преди това собственик е компания, базирана в Обединените арабски емирства, а корабът е плавал под името Anatoly Gavrilov.

Същата година Щейнберг продава кораба на панамската компания Viva Shipping 962 Corp. Тогава се променя и името на танкера във Viva 962.

Новият собственик прави запитване до българска компания за ремонт в Бургас,

казват от Морска администрация. Запитването е от 2019 г., но едва сега корабът се появява в български териториални води. ПРОКУРОР АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Според съдебни документи до 2025 г. Viva 962 не напуска пристана в Севастопол въпреки многократните разпореждания и съдебни решения заради неплатени пристанищни такси.

Прави го едва сега, във военно време, оставяйки след себе си заплетени съдебни казуси, нерешени през годините.

Защо е дошъл точно в Бургас ли? Ами защото им е най-близо на украинците, по права линия от Керч са около 20 часа плаване, коментират морски спецове с опит в корабоплаването. Освен това танкерът е малък и според хора от бранша не е невъзможно да се управлява само от механик и капитан.

Тепърва разследване по случая трябва да отговори на много неизвестни

около появата

на кораба в наши териториални води. Проверяват се няколко версии, включително и за извършена контрабанда. Уточнява се и дали наистина на борда от отплаването на танкера до пристигането му край Емине е имало само двама души, или останалите от екипажа са били разтоварени по-рано.

Спецове от морските среди обаче са скептични за евентуална контрабанда, тъй като танкерът бил твърде малък. Подобни се използвали по принцип за зареждане с гориво на по-големите танкери, коментира бургаският предприемач Тодор Георгиев, един от най-опитните експерти в корабния бранш. Според него най-вероятната причина за изтеклия срок на корабните документи е това, че реално той не е плавал от години.

Една от целите на пътуването на Viva 962 според Тодор Георгиев би могла да бъде намерението на собственика да го продаде за скрап в съседна Турция, до която може да стигне по-лесно, минавайки през България, отколкото през Новоросийск.