Шофьорът на линейка, убил пешеходец, е с положителна проба за наркотици

Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем и задържа 64-годишен мъж за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на линейка.

Става дума за инцидент от сутрешните часове на 4 ноември в Симеоновград, когато шофьор на линейка, при движение на заден ход, по непредпазливост блъснал 66-годишен пешеходец, който е бил настанен в болница за лечение и по-късно е починал от нараняванията си.

Деянието е извършено след употреба наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред с техническо средство, съобщи bTV.

Водачът е дал кръвна проба за медицинско изследване за употреба на наркотични вещества.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.