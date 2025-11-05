34-та българска експедиция се отправя в сряда към Антарктида като акцентът ѝ тази година ще са научните изследвания. Това обявиха във вторник ръководителят ѝ проф. Христо Пимпирев и Драгомир Матеев, зам.-директор на Националния център за полярни изследвания към СУ "Св. Климент Охридски".

Общо 26 научноизследователски проекта, от които 9 международни, ще бъдат реализирани по време на 34-тата Българска антарктическа експедиция. Първата група логистици и учени от тазгодишната експедиция заминава за българската база на о. Ливингстън утре, а българският военен научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий" ще отплава на 7 ноември. Очаква се корабът да бъде в морето общо 150 дни, като преходът до Антарктика ще продължи около 45 денонощия.

За четвърта поредна година българската мисия получава подкрепа от Kaufland България, които вече натовариха 27 тона хранителни продукти на българския кораб. Така общата подкрепа на даренията от ритейлъра от старта на съвместната инициатива възлиза на 100 тона.

Българските учени заедно с техни колеги от Института по океанология в Хамбург стартират нов мащабен проект за изследване на морските течения. Той става възможен, защото българските учени разполагат с научно-изследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий".

Корабът ще работи 2 месеца в околностите на остров Ливингстън и на антарктическия полуостров. Българската група учени всъщност е интернационална – в нея участват двама португалски морски биолози, още двама от САЩ, като единият е жена.

Научната програма на експедицията е по-мащабна от всякога и обхваща ключови теми за бъдещето на планетата. Изследванията ще помогнат за по-задълбоченото разбиране на климатичните промени, движението на ледниците и динамиката на морските течения, както и ще разкрият нови знания в областта на микробиологията, минералогията и слънчевата активност. Особено силен акцент тази година е поставен върху океанографските проучвания, като повече от десет проекта изследват поведението на Южния океан и неговата роля за глобалния климат.

"Този континент, който е една десета от земната повърхност, той е и български. Това е 34-тата наша експедиция, а за сравнение на колегите ни от Турция е 10-а. Наред с това България заедно със САЩ, Китай, Япония и Русия е сред 29-те държави, които вземат решенията за бъдещето на континента, а например Канада за поредна година не може да се присъедини", каза Пимпирев.

"От Антарктида зависи климата на цялата планета, така че тези изследвания са повече от наложителни", каза още проф. Пимпирев.

Друг нов проект, който ще се реализира ще е за биологичното разнообразие на Антарктида. Втора година продължава проектът за изследване от Антарктида на слънчевата активност върху земята. Той се реализира от Техническия университет, Института по астрономия с Националната астрономическа обсерватория в Рожен към БАН и Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров".

Има и нов проект за изследване на микробиологията на континента. Оказва се, че на ледения континент се срещат уникални микроорганизми, които не могат да се открият никъде другаде. От дрожди там се разработват лекарства за лечение на рак, посочи проф. Пимпирев.

От 15 ноември до 6 март българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън ще работят над 60 души от различни държави – учени, логистици, строители и специалисти, които ще се грижат за поддръжката, развитието и реализацията на научните проекти. Основна задача тази година е завършването и частичното оборудване на новата научна лаборатория с площ от 400 квадратни метра. С нея ще се увеличат и възможностите за провеждане на теренни изследвания в областта на климатологията, биологията и геонауките.

Сред важните постижения от предходната експедиция е достигането на остров Смит – най-високата точка на целия архипелаг на Южните Шетландски острови. Там български учени за първи път проведоха геоложки проучвания и откриха тюркоази в скали, изнесени от 70 км дълбочина на повърхността, които се отличават с високо съдържание на ценни минерали. Така българският екип се нареди сред малкото изследователи в света, достигали до този изолиран и труднодостъпен остров.

"Започнахме от две бараки от 18 квадрата, в която живеехме 10 човека. Сега имаме цяло селище. Българският кораб ще е 150 дни на експедиция, като ще тръгне на 15 ноември и ще се върне на 6 март. Първата група български учени от 11 човека тръгват още утре към ледения континент", стана ясно от думите на Драгомир Матеев, зам.-директор на Националния център за полярни изследвания към СУ "Св. Климент Охридски". Той посочи, че българският кораб ще помогне с превоза и на учени от Турция и Испания.

"Благодарим на Kaufland за осигурените продуктите, защото тръгвайки оттук, знаем какво ще готвим. А не както преди години отиваме в Южна Америка и оттам купуваме каквото намерим", каза Матеев.