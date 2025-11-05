Правителството предлага Деньо Денев за шеф на ДАНС

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС. Това решение взе днес Министерският съвет. Така бе спазен 7-дневният срок, който бе разписан, след като мнозинството в парламента прие правилата за процедурата по избор на ръководството ѝ. Реално титуляр на поста ще има до месец - тогава изтичат и сроковете за проверки на документите на кандидатите.

До тук се стигна след като президентът Румен Радев отказа указ за Деньо Данев и впоследствие бе отрязан от правомощията си да подписва за шефа на ДАНС.