Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Правителството предлага Деньо Денев за шеф на ДАНС

И.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев дойде за изслушването, което се провали заради липса на кворум Снимка: Велислав Николов

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС.  Това решение взе днес Министерският съвет. Така бе спазен 7-дневният срок, който бе разписан, след като мнозинството в парламента прие правилата за процедурата по избор на ръководството ѝ. Реално титуляр на поста ще има до месец - тогава изтичат и сроковете за проверки на документите на кандидатите.

До тук се стигна след като президентът Румен Радев отказа указ за Деньо Данев и впоследствие бе отрязан от правомощията си да подписва за шефа на ДАНС.

