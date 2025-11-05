Правната комисия прие на второ четене промени в НК, свързани с предоставянето на социални услуги

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси прие на второ четене промени в Наказателния кодекс, свързани с предоставянето на социални услуги. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

Според част от одобрените текстове - който организира, ръководи или предоставя социална услуга без лиценз, който се изисква по закон, след като е бил глобяван за такова деяние, трябва да се наказва със затвор до пет години и глоба от 1000 лв. до 5000 лв.

Ако престъпленията са извършени от две или повече лица, с фалшиви документи или с цел имотна облага, наказанията стават по-тежки. Ако юридическо лице се е обогатило от тази дейност, се прие да търпи глоба от 100 000 лв.

На заседанието на комисията представителите на министерствата на труда и социалната политика и на правосъдието постигнаха консенсус за приемане на технически поправки в частта, касаеща промени в Закона за социалните услуги. Дебатът беше относно конкретността и точността на законодателните промени относно размера на наказанията, пише БТА.

В началото на октомври Народното събрание прие на първо четене единодушно със 172 гласа „за“ промените в Наказателния кодекс с вносител Министерски съвет. Беше решено да бъдат инкриминирани организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз. Бяха одобрени още наказания за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите и по този начин излагат на опасност живота или здравето на възрастните хора.