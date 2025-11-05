Кирил Вълчев: БТА има вече договори с всички 51 университета в България

Днес е голям ден за Българската телеграфна агенция (БТА), защото завършваме един процес, който започнахме преди пет години и с подписването на договора между БТА и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) днес, БТА вече има договори с всички 51 университета в България. Това каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев на официалното подписване на договора за партньорство между Българската телеграфна агенция и висшето училище. Договорът беше подписан от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и от ректора на ХТМУ проф. д-р инженер Сеня Терзиева-Желязкова в Деня на металурга.

Това, че вашият университет е последният, е заради това, че търсихме с ректора проф. Желязкова символна дата, като днешната и това е Денят на металурга, защото този ден бих го определил като ден за памет за големите постижения на българската металургия, отбеляза Кирил Вълчев. Денят на металурга е избран по повод влизането в работа на Металургичния завод в Перник през 1953 г. и на Металургичния комбинат "Кремиковци" през 1963 г., уточни той.

Договорите на БТА с университетите предвиждат две неща, едното е за системно публикуване, предоставяне от страна на университетите и публикуване от БТА, на информация за различните дейности на университетите. Второто е за стажове на студентите и направихме някои статистики, които наистина са впечатляващи. Взехме за сравнение 2015-2020 г., преди да започне през 2021 г. този процес на сключване на договори с университетите и преди да създадем специализираната емисия ЛИК, която е рубрика, редакция за знание и култура. В периода от 2015 до 2020 г. е имало 2113 публикации за български университети - за пет години, в периода 2021-2025 г., като сегашната година още не е завършила, и когато вече работи редакцията за знание и култура ЛИК, имаме 22 028 - или ръст от 10-11 пъти, каза Кирил Вълчев. Той обясни, че може да се направи и друг разрез, според който, за последните десет години за висшите учебни заведения в България в сайта на БТА има общо 24 141 броя публикации, като 20 487 са публикациите на български език, а 3654 са публикациите на английски език. От тях 4887 публикации са от преди сключването на договорите за сътрудничество, а 19 254 са публикациите след сключване на договорите за сътрудничество.

До момента от сключването на договори с университети имаме 165 стажанти и очакваме още 15 през ноември, или може да обобщим, че това са 180 стажанти от 15 български университета, каза генералният директор на БТА. Той обясни и защо са нужни хора, които на пръв поглед нямат нищо общо с журналистиката, и добави, че е много важно в публичното пространство да се пише компетентно, по специализирани теми. Най-трудната задача е да се пише по много специализирани теми, отбеляза Кирил Вълчев.

Той припомни, че през миналата година БТА направи проучване за чуждестранните студенти, които учат в България. Общо 16 995 са чуждестранните студенти, които са учили през миналата година у нас, като това е ръст със 779 спрямо предходната учебна година, или с близо 5 процента. По-интересното е, че голяма част от тези студенти са от страни от Европейския съюз, най-много са от Гърция - 3277, от Великобритания са 2235, от Украйна са на трето място - 2151, от Германия - 1532, от Италия - 990 студенти.

Голямото послание е, че можеш да сбъдваш житейските си планове и мечтите си тук, в България, без да се налага да отидеш да учиш в държава, от която масово идват студенти да учат в България, каза Кирил Вълчев. Той отбеляза, че е голяма задача и с помощта на БТА, и на останалите медии, това неособено известно обстоятелство да бъде непрекъснато представяно и чрез чуждестранни студенти, които идват да учат у нас. Една от големите задачи е да задържим децата си тук, а по програми, като "Еразъм", те да имат възможност да учат на много други места за по-кратки периоди от време. В БТА има стажанти от десет чуждестранни университета.

Генералният директор на БТА представи и статистика за публикациите за ХТМУ, като отбеляза, че до 2020 г. е имало по една или по две публикации. След като създадохме редакцията за култура и образование, публикациите започнаха да се увеличават - през 2022 г. са 24, 2023 г. - 41, 2024 г. - 49, а 2025 г. - 35.

Кирил Вълчев подари на ректора на ХТМУ от фотоархива на БТА най-старата снимка в една от лабораториите на политехниката, която е бъдещият университет, на която са дипломантът Каракин Левон от химикотехническия факултет и студентката Соня Давидова. Вълчев подари и снимка от 1970 г. на второкурсници, извършващи качествен анализ на вещества в упражнение по аналитична химия, и още много снимки, които са до днешно време. Вълчев връчи също папка с текстови новини от БТА за ХТМУ, броя на списание ЛИК на английски език за БАН, юбилейния медал за 125-годишнината на Агенцията и пощенската марка по този повод. Генералният директор на БТА отбеляза, че Агенцията е вече на 127 години.

Ректорът на ХТМУ каза, че е присъствала на концерта за 125-годишнината на БТА в зала "България", който беше само с българска класическа музика. Проф. Желязкова разказа и за виден възпитаник на ХТМУ и това е Левон Хампарцумян, и за подготовката на кадри за металургичната индустрия.

След като завършихме уреждането на партньорства с всички български университети, моята визия е, тъй като моят мандат сега изтича, за следващ мандат, е да започнем да сключваме такива споразумения за партньорство с емблематични училища на България - и то точно в сферата на различни професии, от които страната ни има нужда, каза Кирил Вълчев. Той обясни, че целта е тези училища да бъдат познати и родителите да взимат решение още от седми клас за гимназиите.