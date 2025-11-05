Връщат в градината в Каблешково 4-годишното, чиито родители подадоха сигнал за насилие

Разследването срещу една от учителките е преместено във Варна, за да не бъде повлияно на разследването

4-годишното момиченце от Каблешково, чийто родители алармираха за физическо и дори сексуално насилие над него от учителка в местната детска градина "Радост", се връща там, но

в самостоятелна форма на предучилищно образование

Новината съобщи във видеообръщение кметът на Поморие Иван Алексиев.

В обръщението си Алексиев обяви, че решението за връщането на детето в градината е взето в координация с няколко институции. И подчертава, че това е станало по желание и заявление от родителите на 4-годишното момиченце.

Според Алексиев целта е била да се създадат "най-благоприятни условия за обучение на детето в защитена среда". Родителите са били официално уведомени, че тяхното желание е удовлетворено на 3 ноември.

Случаят в Каблешково предизвика вълна от възмущение и коментари в социалните мрежи, стигна се и до организиране на протести срещу насилието над деца в Бургас, Пловдив и София, а лидерът на МЕЧ Радостин Василев дори се закани от трибуната в НС, че ще блокира Каблешково, за да търси сметка от въпросната педагожка.

Според Алексиев обаче взетото решение детето да се върне в същата детска градина означавало, че всички протекли протестни действия били с единствена цел да се отправят неверни внушения за бездействие на институциите и целили собствена политическа самоизява.

"Досъдебното производство е в ход

и очакваме резултатите от него. Това са фактите, а изводите оставяме на вас", каза още поморийският кмет.

Както "24 часа" по-рано писа, родителите на детето алармираха, че учителката Мариета Герова от детска градина "Радост" системно е упражнявала физическо насилие над дъщеря им и стигнаха още по-далече – че госпожата е посегнала и сексуално, за което имали медицинска документация. От бургаската прокуратура обясниха, че още през февруари т.г. е било образувано досъдебно производство за блудство с малолетно дете. В продължение на месеци разследващи Кметът на Поморие Иван Алексиев

опитват да установят с категоричност имало ли е, или не сексуално посегателство

Междувременно учителката нито е била обвинена, нито уволнена от градината. Преди около месец по разпореждане на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов разследването бе преместено във Варна заради опасения от страна на родителите, че в Бургас може да бъде повлияно на неговия ход.

Преди делото да бъде преместено, районният прокурор на Бургас Мария Маркова заяви, че според първата съдебномедицинска експертиза

блудствени действия не са доказани,

но държавното обвинение е готово да назначи втора комплексна експертиза, която да бъде извършена в друг съдебен район.

Втората експертиза се налагала, защото имало насрещни медицински документи, предоставени от родителите, за установени разкъсвания на химена на момиченцето.

"Извършени са няколко прегледа на детето преди подаване на сигнала,

които са противоречиви. Приобщени са по делото, но не могат да бъдат кредитирани като доказателства, тъй като тези прегледи са от частен характер, не са разпоредени по реда на НПК.

Но могат да бъдат ползвани като насочващи", обясни тогава прокурор Маркова.

Тя уточни, че сигналът е подаден в полицията през януари т.г. от майката и веднага е задействан т.нар. координационен механизъм, при който си взаимодействат полиция, прокуратура и община.