Четвъртокласничка от пловдивско училище получи награда от конкурс на МВР (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1144
Четвъртокласничката Ивайла Назлъмова от СУ "Св. Паисий Хилендарски" спечели първа награда от конкурса на МВР

Нейната рисунка е отличена от общо 119 творби от цялата страна

Четвъртокласничката Ивайла Назлъмова от СУ "Св. Паисий Хилендарски" спечели първа награда от конкурса на МВР "Аз и моето полицейско управление", съобщават от район "Централен".

Конкурсът беше на тема "Аз и моето полицейско управление", организиран от Министерство на вътрешните работи.

Тя беше наградена от зам.-министъра на МВР Любомир Йосифов на специална церемония, която се проведе в Националния дворец на децата в София. Официален гост беше и кметът на район "Централен" Георги Стаменов, който поднесе своите поздравления на Ивайла, нейната преподавателка Анелия Иванчева и майка й Нина Гешева.

Малката художничка беше подкрепена и от служителите от Детска педагогическа стая към Четвърто Районно в Пловдив - инсп. Щерева и инсп. Минков. Нейната рисунка е отличена от общо 119 творби от цялата страна, които преминаха през регионален и национален етап на оценяване през годината. По темата четвъртокласничката е творила, вдъхновена от своето училище, съучениците си, полицаите и правилата за пресичане на пътя.

На церемонията бяха връчени общо 13 награди в две възрастови категории - от 2 до 4.клас и 5 - 6.клас. Всички номинирани получиха грамота и предметна награда, осигурени от Главна дирекция "Национална полиция".

Ивайла е сред 23-те деца от СУ "Св. Паисий Хилендарски", които се обучават в двугодишната програма на вътрешното ведомство. По традиция картините в националната изложба се разпродават между служителите на МВР, а средствата се предоставят на децата на загинали техни колеги.

Рисунката, с която ученичката е спечелила конкурса

