Четвъртокласничка от пловдивско училище получи награда от конкурс на МВР (Снимки)

Четвъртокласничката Ивайла Назлъмова от СУ "Св. Паисий Хилендарски" спечели първа награда от конкурса на МВР "Аз и моето полицейско управление", съобщават от район "Централен".

Конкурсът беше на тема "Аз и моето полицейско управление", организиран от Министерство на вътрешните работи.

Тя беше наградена от зам.-министъра на МВР Любомир Йосифов на специална церемония, която се проведе в Националния дворец на децата в София. Официален гост беше и кметът на район "Централен" Георги Стаменов, който поднесе своите поздравления на Ивайла, нейната преподавателка Анелия Иванчева и майка й Нина Гешева.

Малката художничка беше подкрепена и от служителите от Детска педагогическа стая към Четвърто Районно в Пловдив - инсп. Щерева и инсп. Минков. Нейната рисунка е отличена от общо 119 творби от цялата страна, които преминаха през регионален и национален етап на оценяване през годината. По темата четвъртокласничката е творила, вдъхновена от своето училище, съучениците си, полицаите и правилата за пресичане на пътя.

На церемонията бяха връчени общо 13 награди в две възрастови категории - от 2 до 4.клас и 5 - 6.клас. Всички номинирани получиха грамота и предметна награда, осигурени от Главна дирекция "Национална полиция".

Ивайла е сред 23-те деца от СУ "Св. Паисий Хилендарски", които се обучават в двугодишната програма на вътрешното ведомство. По традиция картините в националната изложба се разпродават между служителите на МВР, а средствата се предоставят на децата на загинали техни колеги.