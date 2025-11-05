ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Техеран празнуват избирането на Мамдани за кмет ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21656563 www.24chasa.bg

Бизнесът спря приемането на бюджета. Поиска промени, за да не вземат от доходите на 2,1 млн. работещи (Обзор)

8988
Финансовата министърка Теменужка Петкова и шефката на Националия осигурителен институт Весела Караиванова разговарят, преди да бъде обявено, че няма да има заседание на тристранката. Снимка: Николай Литов

Не е ясно как ще продължи бюджетната процедура

Бизнесът отложи приемането на трите проектобюджета за следващата година, като бойкотира тристранката в сряда. По план правителството трябваше да ги гласува на заседанието си, но заради отказа на работодателите отложи точката. Все още не е ясно как ще продължи бюджетната процедура.

“Няма никакъв смисъл да сме печат на бюджет, който е неадекватен и вреден за страната ни. В него няма нито една реформа.

Това хеликоптерно раздаване на пари трябва да спре

За нас бюджетната процедура не се спазва и ние няма да участваме в НСТС”, каза председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели Румен Радев. И обясни, че отказът им от участие не означава, че правителството не може да вкара бюджета за обсъждане в Народното събрание.

Четирите работодателски организации решиха да не влизат на заседанието на НСТС.
Четирите работодателски организации решиха да не влизат на заседанието на НСТС. Снимка: Николай Литов

“Не разчитаме на обсъжданията в Народното събрание, нямаме им доверие - Министерският съвет и Народното събрание са в законово право да направят каквото смятат за необходимо. Моралното право обаче не е на тяхна страна, ако се игнорира едната страна в тристранния диалог. Този бюджет е опасен и вреден за икономиката, индустрията и най-вече за обществото. Той изземва доходите на 2,1 млн. работещи хора – на тези, добавящи стойност в държавата, пълнещи хазната и осигурителните фондове”, каза пък председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.

Бизнесът не е съгласен с минималната заплата от 620,20 евро. За тях е проблем и ръстът на максималния осигурителен доход от 2352 евро, който е 11%. (4600 лв. – ръст от 11,4%, а в същото време оставането на тавана на пенсиите. Те отбелязват и че в администрацията не е направена нито една реформа, както и задължителното ползване на държавно одобрен софтуер в търговските обекти.

Според четирите работодателски организации повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд “Пенсии”) и двукратното увеличение на данъка върху дивидента са действия в обратната посока и ще предизвикат верига от необратими процеси:

отлив на инвестиции, нарастване на сивата икономика,

влошаване на конкурентоспособността на икономиката, ръст на инфлацията, забавяне на икономическия растеж и в крайна сметка ще ерозират приходите в бюджета, вместо да ги стабилизират.

“Бюджет 2026 не е идеалният, той е бюджет на компромисите, но нали това е идеята на тристранката - властта да ни чуе и да вземе балансирано решение - нещо от нас, нещо от бизнеса”, каза пък главният икономист на КНСБ.

Финансовата министърка Теменужка Петкова и шефката на Националия осигурителен институт Весела Караиванова разговарят, преди да бъде обявено, че няма да има заседание на тристранката.
Четирите работодателски организации решиха да не влизат на заседанието на НСТС.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)