Борисов лобирал за сваляне на “несправедливите” санкции на Горанов и Пеевски (Обзор)

Бил в посолството на САЩ, когато обявили списъка "Магнитски"

Бойко Борисов лобирал пред Великобритания за свалянето на санкциите от бившия му финансов министър Владислав Горанов и лидера на “ДПС - Ново начало” Делян Пеевски, защото ги намира за несправедливи. Това обяви самият лидер на ГЕРБ в кулоарите на парламента в сряда.

Преди дни съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пък разказа, че Мария Габриел като външен министър е преговаряла с Великобритания за сваляне на санкциите на Пеевски, а Борисов е преговарял със сина на Доналд Тръмп за изваждането от списъка “Магнитски”.

Не знам дали Мария Габриел е преговаряла, но аз лично съм преговарял. С външния министър Дейвид Камерън, като беше тук, лично съм преговарял, разказа Борисов. Той не искал сваляне на санкциите само за Горанов, а за “всички българи, които по несправедлив начин са попаднали под тези санкции”. А

са несправедливи, защото били наложени по информация от медийни публикации,

не заради службите на Острова. Лидерът на ГЕРБ посочи и още едно име, за което е говорил - за бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев. Официално Камерън беше на посещение в България през февруари миналата година и имаше среща с Борисов.

Вечерта посолството на Великобритания отрече някой да е молил за отпадане на санкциите и напомни, че рестрикциите остават.

Когато излязоха санкциите, бях в посолството на Щатите с посланичката и Джим О'Брайън.

Знам всичко по тези санкции

Освен това съм говорил с много от партньорските служби по тази тема. Там още по-силен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. По това се работи в момента, разказа Борисов за американските санкции “Магнитски”. Но не потвърди, че е искал свалянето им от Горанов и Пеевски. Разказа обаче, че е водил такива разговори с Христо Иванов, Кирил Петков и Асен Василев. По-късно в разпространена до медиите позиция Иванов отрече. Христо Иванов отрече да е помагал за изваждането на Пеевски от "Магнитски".

През 2021 г. САЩ санкционираха Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков в глобалния списък “Магнитски”. В началото на 2023 г. имаше координирани действия между Щатите и Великобритания: Вашингтон прибави Владислав Горанов и Румен Овчаров, а Лондон санкционира и Пеевски, и Божков.

Смятам, разбира се. Защото съм убеден, че

Пеевски не е продавал паспорти

Който е продавал, те го арестуваха, отговори Борисов несправедливи ли са санкциите срещу Пеевски, когото САЩ наказаха именно заради твърдения за корупция при раздаването на български паспорти, които даваха възможност за получаване на наше гражданство срещу инвестиции у нас. После той беше един от вносителите на законопроект за махането на тази възможност.

