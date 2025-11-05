Кризата с боклука в “Слатина”, “Изгрев” и “Подуяне” от 1 декември почти сигурна след жалба в КЗК

Под въпрос е и възлагането на “Люлин” и “Красно село” на общинската “Софекострой”

Две жалби са постъпили в Комисията за защита на конкуренцията срещу решенията за две от зоните, които са част от мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Това става ясно от регистъра на КЗК. Самите жалби не са публикувани и към момента не са ясни мотивите, предстои КЗК да се произнесе дали те са основателни, или не.

Първата жалба е подадена от консорциум “Чистота Средец” срещу решението за прекратяването на процедурата за “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. Там нито един от тримата кандидати не бе класиран до етап отваряне на ценова оферта, а договорът със сегашните чистачи изтича след 3 седмици. Общината имаше намерение да стартира бърза процедура с пряко договаряне, за да се опита да избегне криза със сметоизвозването като тази в “Люлин” и “Красно село”, която тече от 5 октомври. Жалбата обаче ще стопира временно тези планове.

В интервю за “24 часа” в понеделник зам.-кметът по екология Надежда Бобчева заяви, че общината се подготвя за всякакви варианти, включително дейностите да бъдат поети от Столичното предприятие за третиране на отпадъци. В момента то действа кризисно в “Люлин”, а в “Красно село” влезе общинското дружество “Софекострой” (което поддържа “Красна поляна”).

Тези намерения обаче може и да не се осъществят, защото втората жалба е срещу решението за прекратяване на процедурата за зоната с “Люлин” и “Красно село”. Тя е подадена от консорциум “Почистване Триадица” с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки. Там кандидатстваше и турската компания “Норм Санаи” (4 от чиито камиони мистериозно изгоряха), но тя не отвори ценовата си оферта и така консорциумът с Таки остана единствен кандидат. Кметът Васил Терзиев се зарече, че няма да подпише договора заради високата цена - 189 млн. лв. вместо прогнозните 70 млн. лв. Именно така се стигна до кризата с боклука.

Идеята на общината беше след изтичането на сроковете за обжалване почистването на двата закъсали района да бъде възложено на “Софекострой”, като за целта спешно му бъде купена техника. СОС отпусна 9 млн. лв. за това. Сега жалбата ще стопира временно и това намерение. Иначе според ежедневния общински бюлетин в сряда се отчита “пореден ден на стабилно обслужване в “Люлин” и “Красно село” и предприема стъпки към пълното преустановяване на кризисната организация”.

Решенията за 3 от общо 7-те зони в мегапоръчката бяха обявени на 29 октомври. Общината реши да възложи почистването на “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” на турската “Норм Санаи”. То също може да бъде обжалвано. Няма яснота и кога ще бъдат обявени решенията за другите 4 зони от мегапоръчката. Договорите за чистенето на останалата част от града без “Красна поляна”, половината от “Триадица”, “Младост”, “Витоша” и “Овча купел” изтичат в края на тази и в началото на следващата година.