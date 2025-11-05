След 5 месеца като и.ф. Деньо Денев ще оглави ДАНС от втория опит (Обзор)

МС го предложи пак, а Румен Радев вече няма думата - след промените в закона решават депутатите, а не президентът

Деньо Денев е официалната номинация на кабинета “Желязков” за председател на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). Новината дойде след заседанието на правителството тази сряда.

Сега думата има парламентът, който трябва да гласува, както бе разписано с последните промени в закона. Кандидатурата на Денев обаче първо трябва да мине през съответните проверки, което принципно би трябвало да отнеме до 14 дни, но като зам.-шеф на ДАНС той вече е минал през цедката и процедурата може да се забърза.

Точно преди 5 месеца Денев оглави временно ДАНС. На 6 юни президентът Румен Радев подписа указ за освобождаването на дотогавашния шеф Пламен Тончев, когото ГЕРБ и мнозинството изпратиха за началник на комисията по досиетата. В едномесечен срок трябваше да бъде избран титуляр, а през това време Денев като зам.шеф да е изпълняващ длъжността.

Реално Денев вече е предлаган веднъж за председател на ДАНС. По старите правила държавният глава и кабинетът трябваше да се споразумеят, но през септември премиерът Росен Желязков обяви, че още чакат официална позиция от Радев, който вече бе дал знак, че не одобрява Денев. Каза “не” и се оправда, че “санкционирани от стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка”.

“Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи и нещо, което се свързва с тази терминология. Считаме, че сигналът към обществото е за взаимодействие, а не разединение, независимо че такова се наблюдава”, реагира премиерът Желязков.

Министър-председателят беше и първият, който намекна, че е необходима промяна на процедурите по назначенията в службите

Направи го през септември, в парламентарен блиц-контрол и “ако законодателят оцени за необходимостта от подобна регламентация, правителството ще се съобрази”.

Официалният отказ на Радев да назначи Денев начело на ДАНС дойде в началото на октомври. В отговор управляващата коалицията и лично Бойко Борисов го обвиниха, че

умишлено блокира службите в сложна геополитическа обстановка и войни

А депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН мълниеносно вкараха промени в закона, изключващи държавния глава от процедурите по назначаване.

Новите процедурни правила за шеф на ДАНС минаха окончателно веднага щом влязоха в пленарна зала. Задвижени бяха и същите промени за шефовете на разузнаването и службата за подслушвания.

Точка бе сложена преди седмица - след като

мнозинството преодоля и ветото,

което президентът се опита да наложи и на трите закона. Така трябва да бъде, парламентарна република, такъв е законът, отсече Борисов.

Денев има дълга кариера в службите за национална сигурност. Номинацията му вбеси опозицията, а от ПП-ДБ обявиха, че с поста го “награждават” заради бламирането на машинния вот - негов сигнал през 2023 г. стана причина техниката да отпадне за местните избори.

Запознати споделят, че постовете си ще запазят и Антоан Гечев и Бисер Борисов, които оглавяват съответно разузнаването (ДАР) и на службата за подслушвания (ДАТО) от 2021 г. - по новите правила и тези позиции минават през одобрение на парламента, а Бойко Борисов вече даде заявка те да останат. По-рано този месец той се оплака, че цяла година го обвиняват как пази личните назначения на президента. “ДАНС е оттогава, Тонев е оттогава, военното разузнаване - те са негови назначения. На групата на ГЕРБ ще препоръчам да гласува за тези хора, да останат на постовете си”, анонсира тогава Борисов.