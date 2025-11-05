Бонуси за 1 милион си раздали петимата в КЕВР за 2024 г. (Обзор)

Неуспялата за служебен премиер Горица Кожарева със 100 хил. лв. бонус в Сметната палата, зам.-шефът ѝ с 63 хил.

ДБ предлагат таван - една заплата

Бонуси за близо 1 милион лева са получили членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) през 2024 г. Това обяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Членовете на КЕВР са петима, а начело на комисията по това време беше Иван Иванов.

От “Демократична България” предлагат да се въведе таван за бонусите на висшите чиновници - една заплата, като вече внесоха такъв законопроект. В проучването си за размера им сега коалицията е пуснала запитвания до всички институции за “наградите” на служителите им през 2024 г. Мирчев посочи някои от тях пред bTV:

- Българската служба за съвети в земеделието е удвоила персонала си през последните 2 г., а изпълнителният ѝ директор си е гласувал бонус от 31 хил. лева. Главният секретар пък е взел 30 хил. лв.

- В Комисията за финансов надзор хората от ръководството получили по 40-50 хил. лева за годината.

- Шефът на Сметната палата е взела над 110 хил. лева, а заместникът ѝ - 63 хил. лв.

Тези пари обаче не са отишли при титулярния шеф Димитър Главчев, тъй като през по-голямата част от миналата година той беше служебен премиер. През това време го заместваше Горица Кожарева. За големите ѝ бонуси съобщиха миналата година от сдружението БОЕЦ и подадоха сигнал до Комисията за противодействие на корупцията.

“Сегашният екип на Сметната палата, който ръководя, е избран през 2025 г. и не е получавал допълнителни материални стимули, затова не може да се “похвали” с доходи над основните възнаграждения, разписани в Закона за Сметната палата”, коментира Димитър Главчев, който отново е начело на институцията.

Миналата седмица стана ясно, че членовете на Висшия съдебен съвет получават по около 22 хил. лева на месец, а бонусите им са били към 58 хил. лева на човек.

След това от ДБ внесоха законопроект, с който предлагат да се въведе таван на бонусите в регулаторите, които се избират от Народното събрание, ВСС, главния инспектор и на инспекторите към Инспектората към ВСС и на бордовете на държавните фирми. Така ако предложението се приеме, във ВСС ще получават бонус около 12 хил. лева за година.

Ограничение предлагат и за държавните служители. Те ще могат да получават бонуси до 20% от годишното им възнаграждение. За да вземат повече, ще трябва да получат одобрение от Съвета за административна реформа.

“Практиката показва твърде разнородни допълнителни възнаграждения, които често изглеждат необосновани и без пряка връзка със свършената работа и постигнатите резултати. Твърде често за отпуснатите бонуси се разбира от обществото впоследствие, заедно с обичайния скандал, когато замесените лица дори вече не заемат съответните постове. Трябва да има ясна регламентация и правила, които да включват таван”, пишат в мотивите си вносителите от ПП-ДБ. Това е една от 30-те мерки за редуциране разходите на администрацията, които те предлагат на управляващите, като призовават и за съкращения.