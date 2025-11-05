Конфискуват колите на пътните убийци, дори да не са пияни или дрогирани (Обзор)

Ако са на друг човек или на фирма, ще плащат стойността им

Колите на шофьорите, причинили смърт или телесна повреда на пътя, да могат да се отнемат в полза на държавата с решение на съда. Това предлага правителството с промени в Наказателния кодекс, стана ясно след заседанието в сряда. Конкретните текстове още не са публикувани.

Сега нормата действа само за пияните и дрогираните, които бъдат заловени от Пътна полиция да шофират, дори да не са причинили катастрофа с жертви. Ако колата не е тяхна, те плащат равностойността ѝ.

Отнемането на автомобили на пияни и дрогирани беше прието през 2023 г. и вече има хиляди съдебни решения за това. По-малко са тези, които плащат стойността им, защото са на друг човек или на юридическо лице. Това става, като се направи експертна оценка на колите.

От решението на Министерския съвет става ясно, че съдът ще преценява дали да отнеме автомобилите на трезвените шофьори, които са убили или ранили други хора на пътя. За пияните и дрогираните обаче ще е задължително. Конфискацията в полза на държавата или заплащането на равностойността на колата ще се случва с влизане на присъдата в сила. Делата са на три инстанции.

От началото на годината са загинали 385 души по пътищата на България, а 7100 са ранените. Около 30% са случаите, когато водач е самокатастрофирал и не е причинил смъртта на други участници в движението.

Освен това промените в Наказателния кодекс предлагат и реформа заради отменените от Конституционния съд текстове за плащането на равностойността на колите, с които трафикантите на мигранти ги превозват, ако не са тяхна собственост. С новите промени това отново ще стане възможно. Колите на трафикантите, пияните и дрогираните шофьори, както и на тези, причинили смърт на пътя, ще бъдат средство за престъпление.

