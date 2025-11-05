Защо Терзиев поиска оставката на главния архитект Панайотова - тя отказа да отстъпи власт и да свие екипа си (Обзор)

Преструктуриране предвижда тя да остане само технически играч с идването на нов зам.-кмет по градоустройство

Богдана Панайотова и Васил Терзиев "изчерпали възможностите за диалог". Той поиска оставката ѝ през фейсбук от Рио де Жанейро, тя не ще да напусне поста

Изчерпване на възможностите за диалог - с този аргумент кметът на София Васил Терзиев изненадващо поиска оставката на главния архитект Богдана Панайотова, за чието избиране на поста се бори и дори я постави на детектор на лъжата, за да увери всички критици в лоялността на експертката. Сега обаче рязко поиска двамата да се разделят, при това го направи с пост във фейсбук от Рио де Жанейро. Терзиев бе там, за да получи приза за българската столица в престижните глобални награди на Bloomberg Philanthropies.

Също през фейсбук, но от София арх. Панайотова му отговори, че няма да даде оставка.

Събитията веднага предизвикаха догадки за конкретен повод, като например спора от последните дни между Богдана Панайотова и кмета на “Лозенец” Константин Павлов заради спрян от нея строеж. Става дума за жилищни сгради до река Драгалевска. Според главната архитектка той нарушавал всички закони и наредби, защото попада в заливаемата зона на реката.

Тя дори подала сигнал до прокуратурата

срещу издаденото разрешение за строеж от главния архитект на район “Лозенец”. Кметът Павлов отрече всички обвинения и обясни, че са спазени всички закони.

Всъщност спорът за строителството в един от най-скъпите столични квартали няма нищо общо с ултимативното искане на Терзиев да се разделят, обясняват хора, запознати с процесите на “Московска”.

Решението на Терзиев е част от визията му за по-широка реформа в администрацията и нова структура на Столичната община, която предвижда да има зам.-кмет по градско планиране. Така главният архитект остава по-скоро “техническа” длъжност, а новият зам.-кмет, на който пост мнозина очакват да бъде назначен арх. Любо Георгиев, става визионерът и човекът, който да диктува облика на града.

Панайотова обаче променила виждането си, че трябва да отстъпи “властова територия”

- каквато бе договорката още при явяването ѝ на конкурса за главен архитект и обявяването ѝ за победител в него.

Освен това пред камери след встъпването си в длъжност арх. Панайотова ясно заяви, че ако и когато кметът поиска нейната оставка, ще я подаде. Сега явно е преосмислила тази си позиция.

Последно “възможностите за диалог” се изчерпали в спора между кмет и главен архитект за съкращенията в администрацията, ръководена от Панайотова.

Терзиев настоял от сегашните 150 души в НАГ да се създаде много по-компактно звено с 50-60 служители. Главната архитектка обаче била категорична, че дейността не може да се поеме с по-малко от 90 служители.

Този сюжет се потвърждава и от поста на кмета във фейсбук, с който обяснява защо ѝ иска оставката.

Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството - дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея.

Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции. Реформата, която започваме, цели именно това - да изведе градоустройството на следващо ниво, да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите. Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог, написа Терзиев. И обяви:

За да се случат тези неща с темпото, което всички очакваме, ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Той

ще представи новата структура още до края на тази седмица

Добавя, че “в управлението има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение”, защото градът не може да чака, докато се колебаем. София има нужда от устрем, визия и дисциплина.

Проблемът според него е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с встъпването ми в длъжност прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах, отвърна му обаче Панайотова.

Разказа, че кметът ѝ изпратил есемес от Бразилия, който гласял: “Доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа”. Обяснява още, че в момента е на системи в болница. (Виж вдясно какво написа още.)

Тя бе назначена на поста на 16 април тази година, след като спечели конкурс за длъжността и през цялото време беше подкрепяна от кмета Терзиев. Процедурата и предизвестеният избор събраха доста критики от опозицията в общинския съвет, включително от тогавашните партньори на кмета от “Спаси София”, както и от “Продължаваме промяната”.

Назначаването ѝ катализира излизането на “Спаси София”

от управляващата коалиция в столицата.

Още преди Панайотова да влезе в кабинета като титуляр, Терзиев отне от главния архитект правомощията по градоустройството. Но макар самите документи като изменения на подробни устройствени планове да се подписват от кмета, те се подготвят от администрацията, подчинена на главния архитект.

След като влезе за постоянно в кабинета (преди това бе половин година и.д.), Панайотова обеща мерки срещу презастрояването, започване на процедура за промяна на общия устройствен план, както и програма за управление, която да е факт до май.

Такава програма все още няма

Няма информация да е започнала каквато и да е процедура за промяна на общия устройствен план, който самата Панайотова посочи като основна причина за проблемите с презастрояването. Не са представени и конкретни законови текстове, за които от началото на годината тя твърди, че трябва да бъдат приети, за да се сложи ред в застрояването на града.

Остро реагираха бившите партньори от “Спаси София”: “Терзиев развали коалицията, за да назначи човек, който беше неподходящ за тази важна позиция. Сега следва нова дълга процедура, което означава целият мандат да мине без главен архитект. Но този път трябва да спечели най-добрият кандидат, а не този, който кметът си е харесал”.

Очаква се в четвъртък Васил Терзиев да се завърне от Бразилия. Ако Панайотова подаде оставка, той трябва да назначи временен главен архитект и да обяви нов конкурс за позицията. Избраният за поста може да го заема не повече от 6 месеца, през това време

или трябва да бъде избран титуляр, или след 6 месеца да се назначи нов временен главен архитект

При всички случаи новият човек на поста трябва вече да работи в администрацията.

Без да коментира конкретните хипотези, Терзиев изрежда какво следва в процеса по градско планиране - изработването на задание за актуализацията на общия устройствен план, разширяване и прилагане на стандартите за градската среда, по-строг, навременен и прозрачен контрол на строителството, мерки срещу презастрояването, грижа за културното наследство и пр.

Арх. Панайотова била на системи и без достъп до профила на НАГ, отчита дейност през личния си

Арх. Богдана Панайотова била на системи и без достъп до профила на НАГ. това обяснява сама тя в социалната си мрежа. Затова - след като оттам съобщи, че няма намерение дза подава оставка, реши да пусне отчета си през личния си фейсбук профил.

Строителството в Боянското блато е спряно. На 3 ноември колегите от Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) заедно с район “Витоша” направиха съвместна проверка. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от Закона за устройство на територията за спиране на строителството”, обявява Панайотова (без повече да коментира разрива с кмета или причините за него). Но пък предупреждава: “Предстоят нови проверки на строежи в близост до некоригирани речни корита и дерета в София. Целта е да се направи пълен анализ на строителството в рисковите зони и да се предотвратят бъдещи инциденти.”

Вече били изврършени 3 проверкии по протежението на река Драгалевска и на два от обектите е съставен и връчен констативен акт за спиране на строителството - този в района на Боянското блато и един в “Лозенец”. Така Панайотова всъщност отчита стопирането на онзи строеж, който я скара с кмета на район “Лозенец”, който е от ДБ. Дрлуго разрешение да строеж в близост до реката в район “Витоша” е отменено със заповед на РДНСК. (24часа)