Условна присъда договори младеж, счупил челюстта и избил зъб на непълнолетен в Йоаким Груево

Побоят бил нанесен на Коледа

За 10-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок се споразумя с прокуратурата младеж, признал вина за побой над непълнолетен в пловдивското село Йоаким Груево.

Около 20,10 ч. на Коледа през 2023 г. в Районното управление в Стамболийски постъпил сигнал за прието в болница момче с лицево-челюстна травма. Пострадалият разказал, че около час и половина по-рано е бил пребит от 19-годишен на паркинг до казино. След това извършителят бил задържан за едно денонощие в пловдивското Четвърто районно управление. Повдигнато му било обвинение за причиняване на средна телесна повреда.

Освен да изтърпи условната присъда, младежът трябва и да плати 2624,73 лв. разноски за изготвени експертизи. Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.