18 дни без вода в добруджанското село Балканци

Жителите на добруджанското село Балканци 18-и ден са без вода. "Справяме се благодарение на това, че имаме един кладенец - ходим от там да вземаме вода", разказа жена от селото пред репортер на Би Ти Ви в "Тази сутрин".

По думите й по-голямата част от населението там са възрастни, имат и много животни. "Как да обясним на животните, че няма вода", попита жената. "А при положение, че толкова дни нямам вода, имам за плащане 10 кубика", допълни тя.

По думите й водата, която си е приготвила като запас, мирише и готвят с нея с риск за здравето си. В селото няма и магазин, откъдето да могат да си купят туби с вода.

Като звъним на ВиК на техника Генади, вече ни взема на майтап. Казва ни: "Ще дойде водата, и се смее", обясни друга жителка на селото.

Кметският наместник Марияна Христова обясни, че имало проблем със сондажите, откъдето вземали вода и за селото, а след това от ВиК й отговаряли, че има аварии и водоподаването ще бъде възстановено, но досега така и няма резултат.