Крум Зарков: Санкциите "Магнитски" не подлежат на сваляне чрез лобиране

Отношенията между Борисов и Пеевски са нещо много странно, което аз не бих си позволил да анализирам. Споменаването на думата "Магнитски" и Пеевски в едно и също изречение е удар по Пеевски каквото и да следва след това. От друга страна, Борисов вчера сметна за нужно да оправдае собствената си роля в хипотетичен опит за сваляне на тези санкции. Но санкциите "Магнитски" не подлежат на сваляне чрез лобиране. Това обясни бившият правосъден министър и депутат от БСП Крум Зарков в сутрешния блок на Би Ти Ви по повод изказването на Бойко Борисов, че лично е преговарял Делян Пеевски да бъде изваден от списъка "Магнитски".

Според Зарков санкциите по "Магнитски" имат значение и това е било потвърдено и вчера от Борисов, който практически признал, че държавата мисли за защитата на Пеевски.

"Глобалният закон предвижда средства за защита на лицата. Те са други, достъпни, доколкото става дума за правни процедури в САЩ такива са ангажирани без успех", допълни Зарков.

"Аз бях министър, когато британците наложиха санкции на Пеевски. Първо, той не е в тези санкции заради някаква адера с паспорти. В документите и прессъобщенията на финансовото министерство на САЩ, с които се наложени тези санкции, Пеевски е наречен олигарх, което има голямо значение, който системно се занимава с корупция, опит за овладяване на държавни институции. Говори се за неговата медийна империя и начина, по който той влияе на политическия процес въобще.

Както вече казах, свалянето на санкциите на става чрез лобиране и преговори. Това заяви и посолството на Великобритания вчера - че има процедури, те са ясно изписани, не може двама човека да седнаг да говорят, да извадят единия и да вкарат трети в санкциите", обясни още Крум Зарков.

По думите му всеки гражданин, сред които е и Пеевски, има право на защита от държавата, но това се прави по специалните дипломатически канали. "Тук става дума, очевидно, за нещо друго. Борисов иронично нарече сам себе си обикновен депутат, за да подчертае, че той не може да бъде такъв, доколкото той е човекът с най-дълъг премиерски стаж в най-новата ни история и това има значение, особено в международните отношения", добави Зарков.

Според него е много важно избирането на нов състав на ВСС, за което вчера говори и Христо Иванов.

"През ВСС се държи главният прокурор, а през него се държи репресивната власт, а през нея се организират избори като тези в Пазарджик", каза Крум Зарков.

По думите му Борис Сарафов е трябвало да бъде сменен още през юни. "От ВСС отказват да приложат закона, криейки се заедн едно тълкувание, което те сами разбират, че е дълбоко порочно."