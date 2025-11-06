Президентът Румен Радев ще удостои посланика на Япония Хисаши Мичигами с орден "Мадарски конник" първа степен

Президентът Румен Радев ще удостои посланика на Япония в България Хисаши Мичигами с орден „Мадарски конник" първа степен за заслуги за развитието на двустранните отношения, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще започне се проведе в Гербовата зала на президентството.

Япония е приоритетен партньор и приятел на България в Източна Азия, заяви Румен Радев на срещата си в края на септември с парламентарния заместник-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко. В срещата тогава участва и посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами. Радев открои дългогодишното приятелство между двете страни, което се основава на взаимно уважение, за което допринася и доверието в двустранния политически диалог на най-високо равнище.