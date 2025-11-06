16 души са ранени в катастрофи за ден

При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие са ранени 16 души, съобщиха от МВР на сайта си.
За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 15.
В София са регистрирани 16 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, ранен е един човек.
От началото на месеца са станали 94 катастрофи с 12 загинали и 110 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5727, загиналите са 383, а ранените 7124. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с шест повече загинали участници в движението по пътищата през 2025