ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж застреля куче пред стопанката му в Долно Аблан...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21657689 www.24chasa.bg

16 души са ранени в катастрофи за ден

1028
Полиция Кадър: МВР

При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие са ранени 16 души, съобщиха от МВР на сайта си.

За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 15.

В София са регистрирани 16 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, ранен е един човек.

От началото на месеца са станали 94 катастрофи с 12 загинали и 110 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5727, загиналите са 383, а ранените 7124. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с шест повече загинали участници в движението по пътищата през 2025

Полиция Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)