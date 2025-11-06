Пловдивчанка иска 100 000 лв. от "Астра Зенека", била на косъм от смъртта след ваксина срещу ковид

Експертизите обаче не намират връзка между имунизацията и влошеното й здраве

70-годишна пловдивчанка заведе дело срещу "Астра Зенека", след като здравето й рязко се влошило след поставянето на ваксина срещу ковид и по думите й била на косъм от смъртта. Тя е предявила иск за 26 000 лв., частичен за сумата от 100 000 лв. (обичайно това се прави, за да се плати по-ниска държавна такса - бел. ред.).

Жената се ваксинирала в ДКЦ-I на 22 февруари 2021 г. Веднага след това получила ужасно главоболие, после започнали да изтръпват крайниците й, кашляла и повръщала. Загубила вкус и обоняние, състоянието й се влошило, била й поставена диагноза двустранна бронхопневмония. Прекарала доста време в болница, дишала с кислороден апарат. Чак до юни периодично била хоспитализирана и заради скованост в тялото и невъзможност да се обслужва сама. Всичко това съсипало психиката й и тя изпаднала в депресия.

Назначените в хода на делото съдебномедицински експертизи обаче не намират връзка между имунизацията и влошеното здраве на пациентката. "Ваксината на "Астра Зенека" не може да причини пневмония или друга инфекция, тъй като не съдържа жив вирус. Жената има множество хронични заболявания, за които е

посещавала личния си лекар и различни специалисти включително е била хоспитализирана в следващите месеци, но тя е страдала от тях от преди ваксинацията срещу КОВИД-19", е становището на вещите лица.

Така искът е отхвърлен и от Окръжния, и от Апелативния съд в Пловдив, а жалбоподателката ще трябва да плати над 10 500 лв. за деловодни разноски.

И второто решение не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВКС.