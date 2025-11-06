Георги Милков: Никола Саркози ни подаде ръка за медиците ни в Либия, сега символично го подкрепяме

"Никола Саркози и тогавашната му съпруга помогнаха, подадоха ни ръка в труден момент за българските граждани. Сега, когато господин Саркози има своя труден момент, България изразява чисто символично своята подкрепа за него. Това е сърцевината на идеята, която ние описахме в "24 часа", това каза в предаването "Денят започва" журналистът Георги Милков.

В сряда бе представена книгата "Либийският случай: всички дипломатически средства". В нея чрез интервюта се разказва историята за дипломатическите усилия на България, Великобритания, Франция за спасяването на българските медици от Либия през 2007 г.

"Със сигурност повдигането на завесата помага и на ситуацията днес, за да говорим повече за този случай. Снощи Сесилия Атиас се включи, тя искаше много да бъде в България за представянето на книгата", каза директорът на Дипломатическия институт към Външно министерство Таня Михайлова.

"Уникален е документът, в който от МОСАД заявяват, че нямат нищо общо със случилото се", каза Михайлова.