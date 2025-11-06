30 семейства в "Суходол" заплашени да останат без път до дома си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хора в столичния квартал „Суходол" се оказаха в абсурдна ситуация – единствената улица, която води до домовете им, официално се води частен имот. Близо 30 семейства живеят в постоянен страх, че всеки момент може да останат откъснати, след като собственичката на терена започнала да поставя физически прегради и разкопала част от пътя, показа Би Ти Ви.

Хората настояват за спешна намеса от общината, за да не останат без достъп до къщите си, а някои – и без възможност да продължат строежите на новите си домове.

„Това е единственият път до моето семейство и до къщата, която строим. Имаме разрешителни, всичко е законно, а не можем да вкараме дори техника, защото улицата се оказа в частен имот", разказа един от живущите Любомир Александров.

Други жители обясниха, че се тревожат как биха стигнали спешни екипи при нужда: „Ако трябва линейка или пожарна да дойде – няма откъде. Това е недопустимо."

Имотът, който в момента служи като улица, е закупен и регулацията му е одобрена още през 2005 г. Собственичката твърди, че многократно е настоявала съседите да инициират улична регулация, но те отказали, разчитайки на общината.

Тя заявява, че хората преминават през частния ѝ терен без разрешение, а част от тях навлизали и в други частни имоти.

Според главния архитект на район „Овча купел" Християн Георгиев, територията няма действаща улична регулация – официално достъпът е по „козарски път", а електрически стълбове минават през предполагаемата ос на улицата.

"Започната е процедура за служебна регулация. Това обаче е дълъг процес. Уведомили сме и ЕРМ да преместят стълбовете", обясни той.

За да бъде изградена реална улица, ще се наложи частично отчуждаване и на други частни терени.

Хората настояват за съдействие от общината и отказват преговори със собственичката, с която конфликтът вече ескалирал.

„Искаме решение, а не скандали. Общината да си свърши работата, за да стигнем до домовете си", казаха те.