Майката на Митко от Цалапица: Кой заслужава да бъде свит в дупка като животно?

Доживотна присъда за Рангел и близнаците и обвинение за отцепката Атанас Гунчев поиска Атанаска Бакалова

В кое училище не са си разбивали носовете, попита адвокатът на подсъдимия Делчо Джубелиев

Кой заслужава да бъде свит в кръгла дупка като животно и 7 дни да е заровен под купчина строителни отпадъци?

Това попита майката на убития в Цалапица Димитър Малинов Атанаска Бакалова преди заседанието на Апелативния съд в Пловдив, в което ще бъде разгледана жалбата срещу 15-годишната присъда на обвинения в убийството Рангел Бизюрев. Тя беше категорична, че никой от замесените не заслужава никаква милост.

Бакалова се надява да бъде образувано ново производство срещу осъдените за укривателство близнаци Борислав и Валентин Динкови, за да бъдат признати за виновни в умишлено убийство.

"Доживотен затвор, това е присъдата, която трябва и Рангел Бизюрев, и двамата братя близнаци да получат. И отцепката Атанас Гунчев трябва да получи обвинение", категорична е Бакалова. По думите ѝ младежът 2 месеца знаел какво се е случило, но ходил по протестите и викал с близките на Митко. Майката на убития младеж заяви, че доверието ѝ в съдебната система зависи от решението на втората инстанция.

Рангел Бизюрев също обжалва присъдата си. Адвокатът му Делчо Джубелиев е категоричен, че не става въпрос за умишлено убийство. "Искаме преквалификация на деянието в причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда и намаляване на наказанието. В кое училище не са си разбивали носовете", попита той.