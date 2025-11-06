ДБ искат оттегляне и пренаписване на бюджета

Опитът на Бойко Борисов да официализира своя партньор в управлението, да го изпере, да го избели, претърпя пълна катастрофа, каза Ивайло Мирчев

Планът е цялата антикорупционна комисия да бъде прехвърлена в ДАНС, заподозря той

С подобни аргументи ние и работодателските организации искаме оттегляне и пренаписване на бюджета.

За това настоя от парламентарните кулоари депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров. Той отбеляза, че това е критично важно да се направи, за да не се стигне до "катастрофа следващите години".

"Тези 5 млрд., които са касичка, като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицита - да отпаднат веднага. Стига касички в бюджета. Второ, да не се увеличава данък върху дивидентите от 5% на 10%. Не може с по-високи данъци да намаляваш сивата икономика, това е шизофренно", каза Димитров. От формацията са против вдигането на осигуровки.

Опитът на Бойко Борисов да официализира своя партньор в управлението, а го изпере, да го избели, претърпя пълна катастрофа, коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. И напомни, че Христо Иванов е разказал "истината за взаимоотношенията тогава", визирайки изявленията на Бойко Борисов за Делян Пеевски и списъка "Магнитски"."Вторият шамар го заби тежко британското посолство. Не е добре, когато някой лъже", добави той. Пеевски пази Борисов от прокуратура, съда и разследвания, Борисов осигурява на Пеевски легитимната власт в държавата. Това не се получи", каза депутатът.

Относно предложението на кабинета Деньо Денев да оглави ДАНС Мирчев заяви, че няма да го подкрепят, защото е компрометиран. Смяната на шефовете на ДАР и ДАТО също стои на масата, добави той.

За спрените милиони заради нереформираното антикорупционно законодателство депутатът предупреди, че тези пари може да бъдат загубени безвъзвратно. Планът на управляващите - и в момента хора от КПК активно си правят конкурси в ДАНС, включително тези, които кандидатстваха за КПК от квотата на Борисов и Пеевски, сега са на конкурс в ДАНС. Планът е цялата комисия да бъде прехвърлена в ДАНС, което е в противоречие с нашето предложение", заяви Мирчев.

Ако не бъде прието предложението ни, вероятно ще загубим тези над 200 млн., каза Ивайло Мирчев. Божидар Божанов пък добави, че повечето от мерките на ПП-ДБ са за ограничаване на корупционното разходване на средства. Според Димитров се наказват "най-производителните хора в България", а навлизането в крайно левичарство щяло да ни вкара в румънския или гръцкия модел.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че отново ще внесат искането за временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства на Делян Пеевски с нелегитимни влияние. И напомни още веднъж, че ДБ предлагат ограничаване на разходите за ТЕЛК и частните болници, както и ограничаване на бонусите в бюджета за 2026 г.

След като вчера отсъствието на депутати се оказа ключово за създаването на комисията за разследване на дейността на Сорос в България, ДБ увериха, че ще са в зала за гласуването на такава, която да разследва Делян Пеевски.

"Вчера имаше мнозинство, ако видите парламентарните групи, тези които бяха против и въздържали се сме ние, ГЕРБ и АПС. Нямаме 121 гласа. Дори всички 17 човека да бяха в зала... и тогава щеше да дойде един от останалите и тя да мине отново. Но да, за комисията "Пеевски ще сме всички в зала, както каза колегата Мирчев преди време - с линейки ще ги докараме ако трябва", закани се Божидар Божанов.