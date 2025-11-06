ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Банда точи гориво от тръбата на "Лукойл" с вкопана цистерна. Ощетила бюджета с близо милион лева

Димитър Мартинов

Четиримата мъже са задържани тази нощ.

Кражби от тръбопровода на "Лукойл" южно от Стара Загора с помощта на монтиран кран и вкопана в земята цистерна бяха разкрити при акция на ОД на МВР - Стара Загора. При акцията са задържани четирима души, а по първоначални данни щетите за бюджета са за близо 1 милион лева.

Групата действала през нощта. Точела горивото от монтиран кран в цистерната, която била закопана в земята. Гледали да не крадат по много, за да не спадне налягането. От цистерната пренатоварвали горивото в джипове с по 1 тон съдове за гориво. Карали го в своя база, а оттам го разнасяли и продавали.

Така групата веднъж крала горивото и лишавала държавата от данъците и акцизите, които "Лукойл" би платил за продажбата му. След това го продавали на черно и отново пестели акцизи и такси.

Четиримата мъже са задържани. Очаква се да бъдат обвинени. 

