Диво прасе предизвика катастрофа край Симеоновград, мъж е с опасност за живота

СНИМКА: Pixabay

Диво прасе предизвика катастрофа с пострадали край Симеоновград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 ноември вечерта на пътя за града. Животното е изскочило внезапно.

21-годишната шофьорка го е блъснала и излязла от пътя, като се е преобърнала.

От удара са пострадали 20-годишен пътник, настанен в старозагорската болница - с опасност за живота.

Пострадало е и 16-годишно момиче, която също е в болница - без опасност за живота.

Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.

СНИМКА: Pixabay

