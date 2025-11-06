Прокурор: Смъртта на Митко от Цалапица е била неизбежна

Настоя за доживотна присъда на Рангел Бизюрев

Леталният изход е бил неизбежна последица от нанесените удари в главата на пострадалия Димитър Малинов. Това заяви прокурор Николай Божилов пред Апелативния съд в Пловдив, който заседава по жалбите срещу 15-годишната присъда на Рангел Бизюрев за убийството в Цалапица. Той поиска от магистратите да признаят мъжа за виновен по първоначално повдигнатото му обвинение - че е извършил деянието с особена жестокост.

Божилов посочи, че когато смъртта е в резултат на тежък побой, не може да се говори за причиняването ѝ по непредпазливост. "Пострадалият молил подсъдимия да спре, защото го е ударил много лошо. Следователно единственият извод е, че е действал при пряк умисъл", каза прокурорът.

По думите на Божилов фаталният удар може да е нанесен както с юмрук, така и с крак, когато Митко е бил повален на земята. "Именно когато се е свлякъл на земята с лице към подсъдимия, е нанесен ударът в носа. Малинов е паднал по гръб и е започнала аспирация", каза прокурорът. Вещите лица пък сочели, че младежът не е усещал това, а смъртта му настъпила между 3 и 7 минути след това.

Прокурорът поиска доживотна присъда за Рангел и беше категоричен, че всички свидетелски показания подкрепят обвинението. По думите на Николай Божилов авторството на деянието се установява не само от разпитите, а и от запис на телефонен разговор между Рангел и единия от близнаците Динкови, в който се обсъжда алиби. Мястото, на което е извършено убийството, също било категорично установено.

Прокурор Божилов отсече, че мотивът на Рангел също бил ясен - да отмъсти на Митко за думите срещу него.